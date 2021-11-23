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В финале фестиваля HSE FEST выбраны лучшие университетские стартапы

Новости
В финале фестиваля HSE FEST выбраны лучшие университетские стартапы

Лучшие университетские стартапы были выбраны в финале III Всероссийского фестиваля университетских технологических проектов HSE FEST.

В ТОП-3 вошли: Myofit (МГУ им. Ломоносова) – умный костюм с сенсорами и мобильное приложение для повышения эффективности спортивных тренировок, Сирин (УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина) – сервис с искусственным интеллектом для создания умного двора, и ArcFusion (ВГТУ) – металлический 3D-принтер, совмещающий в себе функцию наплавки и механической обработки (фрезеровки).

Мероприятие прошло 11 ноября 2021 года в рамках Петербургского международного инновационного форума. НИУ «Высшая школа экономики» – организатор фестиваля, ПАО «Ростелеком» – генеральный партнер события. Операторами фестиваля выступили Технопарк Санкт-Петербурга и Ассоциация промышленного туризма Северо-Запад. В ходе заключительного дня фестиваля состоялись пленарная дискуссия «Для танго нужны двое.

Как стартапам эффективно работать с органами власти, бизнесом, вузами и институтами развития?», несколько мастер-классов и круглых столов. Новых деловых партнеров посетители фестиваля смогли найти на нетворкинг-встрече в гибридном режиме.

В 2021 году 567 команд из 211 вузов, 67 субъектов РФ, 7 различных стран прислали свои заявки на HSE FEST. Это демонстрирует огромный интерес к мероприятию со стороны университетов. Понимать запрос рынка и научиться отвечать на него профессионально и оперативно, считает проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов, – главное для начинающих предпринимателей. В этом вопросе командам помогли привлеченные к мероприятию многочисленные менторы, представители корпораций, отраслевые специалисты.

С удовлетворением отметив высокий уровень представленных проектов, вице-президент по развитию бизнеса ПАО «Ростелеком» Александр Айвазов в приветственном слове к участникам фестиваля подчеркнул: компания в дальнейшем рассчитывает на повышение планки, что даст возможность в перспективе увидеть еще больше готовых к реализации на рынке и внедрению в экосистему инноваций проектов.

Материал подготовлен с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.