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Саратовская консерватория создает интерактивные концерты для участников проекта «Пушкинская карта»

Новости


С сентября 2021 года Саратовская государственная консерватория имени Собинова включена в проект «Пушкинская карта» - проект, который на сегодняшний день предоставляет возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатное посещение концертов.

- Саратовская консерватория принимает активное участие реализации проекта,- рассказал ректор Александр Занорин. - Мы планируем создать новый тип концертных программ, в которых бы слушатели были участниками творческого процесса. Подобные интерактивные встречи и обсуждения помогут проявить молодому поколению не только любовь к музыке, но поучаствовать в интересных проектах. Это будут такие мультижанровые творческие проекты, как «Созвездие юношества», «Познаем прекрасное», сочетающие в себе живопись, музыкальную импровизацию, современный танец. В планах и расширение тематики концертной деятельности, синтезированные концерты разных жанров, наподобие реализуемых концертов «Ночного коктейля», создателем которого является наш педагог Игорь Николаевич Виноградов. Наши основные цели – максимально привлечь слушателя и конечно же, просветить его, открывая новые сочинения искусства.
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