Социальные услуги в социозащитных учреждениях получают более 75 тысяч пожилых людей и инвалидов

просмотров: 214

В настоящее время в области проживают более 75 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, а также на дому.Благодаря оборудованию, приобретенному в рамках национального проекта «Демография», в работу учреждений внедряются методики работы с пожилыми и инвалидами, направленные на профилактику падений, когнитивных возрастных нарушений, повышение двигательной активности. Созданы условия для занятий творчеством и общения.«Социализация очень важна в пожилом возрасте. Комплексные центры сегодня стали центром притяжения для активных, творческих и неунывающих людей. Многие представители старшего поколения нашего региона доказывают, что учиться новому, реализовывать творческие таланты, одерживать победы в компьютерных единоборствах, ставить спортивные рекорды можно в любом возрасте», - отмечает заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.В каждом районе области и городе Саратове сегодня применяются технологии, направленные на продление здоровой, полноценной жизни пожилых: «Университеты третьего возраста», «Скандинавская ходьба», «Социальный туризм», творческие мастерские «ДоброЦентр», пункты проката физкультурного и туристического оборудования «Активное долголетие», залы для занятий адаптивной физкультурой, комнаты психологической разгрузки, различные объединения по вокалу, танцам, рисованию, социальному туризму и другие. Ежегодно услуги в рамках реализации данных технологий получают около 10 тыс. граждан.«Участником программ активного долголетия национального проекта «Демография» может стать любой человек, вышедший на пенсию. Нужно обратиться в комплексный центр соцобслуживания по месту жительства. Сегодня в центрах созданы все условия для разнообразного проведения досуга и реализации творческого потенциала, повышения навыков правовой и финансовой грамотности», - пояснила заместитель министра.