В водоеме в поселке Хмелёвка найдены тела двух мужчин
Следственным отделом по Заводскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти двух мужчин.
По предварительным данным, 22 ноября 2021 года в вечернее время в поселке Хмелёвка Заводского района дайвер обнаружил на поверхности реки Волга тело человека, о чем сообщил в единую службу «112». Сотрудники областной службы спасения извлекли из воды тело 56-летнего мужчины. Спасателями была обнаружена лодка, а также телефон погибшего, по которому удалось связаться с его супругой. Последняя пояснила, что муж находился на рыбалке вместе с 34-летним приятелем. Водолазы областной службы спасения обследовали дно водоема и обнаружили тело второго мужчины.
Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Повреждений на телах обоих мужчин при внешнем осмотре не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины их смерти.
В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.