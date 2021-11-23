В водоеме в поселке Хмелёвка найдены тела двух мужчин

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По предварительным данным, 22 ноября 2021 года в вечернее время в поселке Хмелёвка Заводского района дайвер обнаружил на поверхности реки Волга тело человека, о чем сообщил в единую службу «112». Сотрудники областной службы спасения извлекли из воды тело 56-летнего мужчины. Спасателями была обнаружена лодка, а также телефон погибшего, по которому удалось связаться с его супругой. Последняя пояснила, что муж находился на рыбалке вместе с 34-летним приятелем. Водолазы областной службы спасения обследовали дно водоема и обнаружили тело второго мужчины.Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Повреждений на телах обоих мужчин при внешнем осмотре не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины их смерти.В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.