Определились победители первого онлайн-хакатона Приволжской железной дороги

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Мероприятие проводилось с целью поиска инновационных решений для повышения эффективности производственных процессов в подразделениях магистрали.В хакатоне участвовали программисты, продакт-менеджеры, аналитики, маркетологи, дата-сайентисты и дизайнеры из разных регионов России. Заявки на участие в мероприятии подали более 200 человек, представляющих 28 команд.В ходе мероприятия конкурсанты прорабатывали решения предложенных задач и готовили презентации. По итогам финальных выступлений первое место заняла команда «HardChill», подготовившая проект на тему: «Коррекция машинного зрения».Победители онлайн-хакатона получили 150 тысяч рублей, а все остальные финалисты – сертификаты и промо-коды для приобретения товаров у партнёров мероприятия. В перспективе практика проведения «Volga Iron Hack» будет продолжена.