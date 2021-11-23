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Определились победители первого онлайн-хакатона Приволжской железной дороги

Новости
Определились победители первого онлайн-хакатона Приволжской железной дороги

В минувшие выходные состоялся первый онлайн-хакатон «Volga Iron Hack», организованный Приволжской железной дорогой и венчурной компанией YellowRockets.

Мероприятие проводилось с целью поиска инновационных решений для повышения эффективности производственных процессов в подразделениях магистрали.

В хакатоне участвовали программисты, продакт-менеджеры, аналитики, маркетологи, дата-сайентисты и дизайнеры из разных регионов России. Заявки на участие в мероприятии подали более 200 человек, представляющих 28 команд.

В ходе мероприятия конкурсанты прорабатывали решения предложенных задач и готовили презентации. По итогам финальных выступлений первое место заняла команда «HardChill», подготовившая проект на тему: «Коррекция машинного зрения».

Победители онлайн-хакатона получили 150 тысяч рублей, а все остальные финалисты – сертификаты и промо-коды для приобретения товаров у партнёров мероприятия. В перспективе практика проведения «Volga Iron Hack» будет продолжена.