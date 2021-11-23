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На станциях Ершов и Мокроус в Саратовской области организована выгрузка газовых труб

Новости
На станциях Ершов и Мокроус в Саратовской области организована выгрузка газовых труб

На станциях Ершов и Мокроус в Саратовской области впервые организована выгрузка газовых труб. Около 10 тыс. тонн трубной продукции доставлено по железной дороге из Волгоградской области в рамках договора комплексного транспортного обслуживания.

В погрузочно-разгрузочных работах задействованы мобильные бригады железнодорожников и автокран. С целью исключения деформации груза при пере-мещении труб применяются специализированные захваты с мягкими вкладышами.

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Трубная продукция доставляется в Саратовскую область в рамках национальной программы газификации регионов России.