Студенты Саратовской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Твой Ход»

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В общей сложности в них приняли участие 10 000 студентов. В финал конкурса вышли 1 000 человек из 76 регионов России, в их числе девять представителей Саратовской области.Это учащиеся Поволжского института управления им. П. А. Столыпина, Саратовской государственной юридической академии, Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина, Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» пройдет 27-29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. По его итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.Многие активные участники конкурса «Твой Ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».«Сегодня у студентов есть большой запрос на помощь в самоопределении, раскрытии своего потенциала, построении траектории развития и определении профессиональных предпочтений. “Твой Ход” старается дать ответы на все личные вызовы молодежи, постоянно подстраивая под это свою программу. Во время полуфиналов ребята учились определять свою роль в группе, которая для них наиболее естественна, кроме того участники повышали свою когнитивную гибкость, то есть готовность к работе в неопределенности и умение адаптироваться в меняющихся условиях, а это одни из главных компетенций современности. Сейчас все это пригодится участникам конкурса в общении с друзьями и единомышленниками, в будущем сможет сыграть важную роль в профессиональной среде», – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.По словам заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антона Серикова “Твой Ход” – это не предметная олимпиада, а конкурс по развитию навыков, которые пригодятся молодым ребятам в их взрослой жизни. Это не система тестирования или определение лучшего по профессии, а оценка жизненной позиции, интересов студентов, их социальной активности в своих университетах. Это поиск новых талантов в самых разных областях, экосистема для активных и неравнодушных ребят. В свой дебютный год “Твой Ход” стал одним из самых массовых проектов нашей платформы. В финале встретится 1000 лучших участников, которым предстоит показать, насколько они готовы менять среду вокруг себя, развивать свои сообщества и университеты».Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.Организаторы Всероссийского конкурса «Твой Ход» приглашают средства массовой информации принять участие в информационном сопровождении финала, который пройдет с 27 по 29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.Заявки на аккредитацию принимаются до 24 ноября 2021 года пресс-службой конкурса по электронной почте: press@tvoyhod.online. В заявке необходимо указать полное наименование СМИ, ФИО, серию, номер паспорта, контактный телефон и должность представителя СМИ, перечень оборудования, марку и номер автомобиля. Для посещения мероприятий представителям СМИ также необходимо иметь сертификат о вакцинации COVID-19.Для журналистов, которые планируют работать дистанционно, предусмотрен ряд каналов для оперативного получения фото-, видеоматериалов и пресс-релизов.Фотографии: Telegram-канал https://t.me/joinchat/Q6VpLLo-wA8wMWZiВидео: Telegram-канал https://t.me/joinchat/GVPaDeBsOtg4YTRiНовости: Telegram-канал https://t.me/joinchat/K9iJnS2A0UliY2Uy, сайт конкурса «Твой Ход» https://news.tvoyhod.online/Также представители СМИ могут указать в заявке на аккредитацию дополнительные или специальные запросы на получение информационных материалов в дни проведения финала.КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:Пресс-секретарь Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход»Елена Бочарова+7 (967) 107-15-15press@tvoyhod.onlineРуководитель направления региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей»Елена Барсегова+7 (926) 189-10-11elena.barsegova@rsv.ru