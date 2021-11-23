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Студенты приглашаются к участию в экоквесте «Разделяй с нами»

Новости


Саратовских студентов приглашают к участию во Всероссийском студенческом экологическом квесте «Разделяй с нами» среди высших учебных заведений РФ. Он пройдет в период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.

Мероприятие осуществляется Ассоциацией «зеленых» вузов России при поддержке министерства просвещения РФ.

Квест направлен на внедрение раздельного сбора отходов в вузах и вовлечение молодого поколения в этот процесс. Все участники смогут освоить доступные способы снижения мусорного следа своего учебного заведения, развить навыки, полезные в будущей жизни и профессии. Двадцать команд-лидеров выиграют путевку на Всероссийский слет «зеленых» вузов России. Лучшие практики войдут в новое методическое пособие по внедрению раздельного сбора отходов на территории высших учебных заведений.

Квест предполагает два уровня участия: на вузы, где разделяют мусор и те, где не разделяют.

Для участия необходимо зарегистрировать студенческую команду на порталах www.рсо.вузэкоквест.рф или www.рсо2.вузэкоквест.рф в зависимости от выбранного уровня.