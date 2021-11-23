Управление МВД России по городу Саратову объявляет набор кандидатов

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Вакансии:- участковый уполномоченный полиции;- оперуполномоченный отдела уголовного розыска;- оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков;- дознаватель;- следователь;- инспектор ДПС;- полицейский ППС.Требования:- хорошая физическая подготовка;- наличие полного среднего или высшего образования;- прошедшие службы в вооруженных силах РФ;- возраст до 40 лет (для замещения должностей офицерского состава);- возраст до 35 лет (для замещения должностей рядового состава);- гражданство РФ;- отсутствие судимостей.По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:8(845-2) 74-70-06, 89997535605.