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16:15 | 22 ноября
Управление МВД России по городу Саратову объявляет набор кандидатов
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13:25 | 22 ноября
В рамках реализации нацпроекта "Культура" обсудили опыт привлечения молодежи в библиотеку и работу в рамках программы «Пушкинская карта»
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Саратовцы приглашаются к участию в марафоне по творчеству Николая Добронравова
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Управление МВД России по городу Саратову объявляет набор кандидатов

Новости
Управление МВД России по городу Саратову объявляет набор кандидатов

Управление МВД России по городу Саратову объявляет набор кандидатов на службу в органы внутренних дел.

Вакансии:

- участковый уполномоченный полиции;

- оперуполномоченный отдела уголовного розыска;

- оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков;

- дознаватель;

- следователь;

- инспектор ДПС;

- полицейский ППС.



Требования:

- хорошая физическая подготовка;

- наличие полного среднего или высшего образования;

- прошедшие службы в вооруженных силах РФ;

- возраст до 40 лет (для замещения должностей офицерского состава);

- возраст до 35 лет (для замещения должностей рядового состава);

- гражданство РФ;

- отсутствие судимостей.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:

8(845-2) 74-70-06, 89997535605.