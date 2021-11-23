Управление МВД России по городу Саратову объявляет набор кандидатов
Управление МВД России по городу Саратову объявляет набор кандидатов на службу в органы внутренних дел.
Вакансии:
- участковый уполномоченный полиции;
- оперуполномоченный отдела уголовного розыска;
- оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков;
- дознаватель;
- следователь;
- инспектор ДПС;
- полицейский ППС.
Требования:
- хорошая физическая подготовка;
- наличие полного среднего или высшего образования;
- прошедшие службы в вооруженных силах РФ;
- возраст до 40 лет (для замещения должностей офицерского состава);
- возраст до 35 лет (для замещения должностей рядового состава);
- гражданство РФ;
- отсутствие судимостей.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:
8(845-2) 74-70-06, 89997535605.