Саратовские спортсмены вернулись с чемпионата мира с 17 медалями

просмотров: 213

В составе сборной России в соревнованиях принимали участие спортсмены саратовской детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Андрей Живаев и Фёдор Матюшин, а также спортсмены Саратовского областного центра спортивной подготовки Филипп Торишний и Кристина Шаяхметова.Спортсменка Саратовского областного центра спортивной подготовки, занимающаяся в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда Губернии», Заслуженный мастер спорта России Кристина Шаяхметова завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Подготовил спортсменку заслуженный тренер России Игорь Аширов.Спортсмен областного центра спортивной подготовки, Заслуженный мастер спорта России Филипп Торишний завоевал две золотые и одну бронзовую медали. Тренируется спортсмен под руководством заслуженного тренера России Эдуарда Грюнера.По итогам соревнований воспитанники ДЮСАШ «РиФ» завоевали десять медалей, в числе которых восемь золотых и две серебряные.Заслуженный мастер спорта России Андрей Живаев завоевал золото в эстафете 4х100 метров вольным стилем (мировой рекорд), 4x50 метров вольным стилем, 4x100 метров комплексом (мировой рекорд),золото на дистанции 50, 100 и 200 метров вольным стилем (мировой рекорд на 50 и 100 метрах), серебро на 50 и 100 метрах баттерфляем.Мастер спорта Фёдор Матюшин стал обладателем двух золотых медалей в эстафетах 4x50 и 4x100 метров комплексом.Подготовила спортсменов Заслуженный тренер России, преподаватель школы «РиФ» Галина Филиппова.