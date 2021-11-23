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Саратовские спортсмены вернулись с чемпионата мира с 17 медалями

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В аэропорту «Гагарин» состоялась встреча победителей чемпионата мира в Польше (г. Гливице) по плаванию на короткой воде среди инвалидов по слуху.

В составе сборной России в соревнованиях принимали участие спортсмены саратовской детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Андрей Живаев и Фёдор Матюшин, а также спортсмены Саратовского областного центра спортивной подготовки Филипп Торишний и Кристина Шаяхметова.

Спортсменка Саратовского областного центра спортивной подготовки, занимающаяся в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда Губернии», Заслуженный мастер спорта России Кристина Шаяхметова завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Подготовил спортсменку заслуженный тренер России Игорь Аширов.

Спортсмен областного центра спортивной подготовки, Заслуженный мастер спорта России Филипп Торишний завоевал две золотые и одну бронзовую медали. Тренируется спортсмен под руководством заслуженного тренера России Эдуарда Грюнера.

По итогам соревнований воспитанники ДЮСАШ «РиФ» завоевали десять медалей, в числе которых восемь золотых и две серебряные.

Заслуженный мастер спорта России Андрей Живаев завоевал золото в эстафете 4х100 метров вольным стилем (мировой рекорд), 4x50 метров вольным стилем, 4x100 метров комплексом (мировой рекорд),золото на дистанции 50, 100 и 200 метров вольным стилем (мировой рекорд на 50 и 100 метрах), серебро на 50 и 100 метрах баттерфляем.

Мастер спорта Фёдор Матюшин стал обладателем двух золотых медалей в эстафетах 4x50 и 4x100 метров комплексом.

Подготовила спортсменов Заслуженный тренер России, преподаватель школы «РиФ» Галина Филиппова.