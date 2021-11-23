Восьмилетняя пианистка из Саратова Анастасия Адучаева стала одной из самых юных участников XXII телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"
Восьмилетняя пианистка из Саратова Анастасия Адучаева стала одной из самых юных участников XXII телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик".
Конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" в 2000 году учредил телеканал "Культура". В этом году в "Щелкунчике" примут участие 48 юных исполнителей из Москвы, Петербурга, Омска, Краснодара, Сочи, Екатеринбурга, Сургута и Саратова, а также из зарубежных стран - Франции, Турции, США, Сербии, Польши, Норвегии, Ливана, Кипра, Китая, Канады, Испании, Индии, Греции, Германии, Великобритании, Бельгии, Армении и Австрии.
Кроме Анастасии Адучаевой, самыми молодыми участниками конкурса стали восьмилетние пианисты Бенольель Гийом из Франции и Мяо Исюань из Китая и Канады
Торжественное открытие XXII конкурса пройдет 29 ноября в Московской государственной академической филармонии. .
Напомним, в августе 2021 года Саратове Анастасия Адучаева выступила перед известным российским шоуменом, руководителем общественной организации "Союз детей России" Сергем Крыловым. Он оценил талант девочки и пригласил ее стать участницей I Молодежного форума исполнителей имени Альфреда Шнитке. Форум прошел в Энгельсе с 23 по 29 августа. Кроме фортепиано, Анастасия Адучаева сыграла для Крылова на саксофоне.