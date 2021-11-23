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Восьмилетняя пианистка из Саратова Анастасия Адучаева стала одной из самых юных участников XXII телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

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Восьмилетняя пианистка из Саратова Анастасия Адучаева стала одной из самых юных участников XXII телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик".

Конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" в 2000 году учредил телеканал "Культура". В этом году в "Щелкунчике" примут участие 48 юных исполнителей из Москвы, Петербурга, Омска, Краснодара, Сочи, Екатеринбурга, Сургута и Саратова, а также из зарубежных стран - Франции, Турции, США, Сербии, Польши, Норвегии, Ливана, Кипра, Китая, Канады, Испании, Индии, Греции, Германии, Великобритании, Бельгии, Армении и Австрии.

Кроме Анастасии Адучаевой, самыми молодыми участниками конкурса стали восьмилетние пианисты Бенольель Гийом из Франции и Мяо Исюань из Китая и Канады

Торжественное открытие XXII конкурса пройдет 29 ноября в Московской государственной академической филармонии. .

Напомним, в августе 2021 года Саратове Анастасия Адучаева выступила перед известным российским шоуменом, руководителем общественной организации "Союз детей России" Сергем Крыловым. Он оценил талант девочки и пригласил ее стать участницей I Молодежного форума исполнителей имени Альфреда Шнитке. Форум прошел в Энгельсе с 23 по 29 августа. Кроме фортепиано, Анастасия Адучаева сыграла для Крылова на саксофоне.