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В рамках реализации нацпроекта "Культура" обсудили опыт привлечения молодежи в библиотеку и работу в рамках программы «Пушкинская карта»

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На базе одной из лучших модельных библиотек Саратовской области – библиотеки №20 села Генеральское Энгельсского муниципального района состоялся семинар, посвященный актуальным вопросам библиотечной деятельности в рамках Национального проекта «Культура».

Программа зонального семинара, прошедшего в гибридном формате (7 из 10-ти библиотек муниципальных районов области подключились онлайн), включала выступления руководителей и специалистов научно-методического отдела ОУНБ, которые осветили ключевые темы современной библиотечной работы. Директор ОУНБ Л. А. Канушина онлайн поприветствовала участников семинара и сфокусировала внимание своих коллег на ориентиры деятельности, изложенные в Стратегии развития библиотечного дела до 2030 года, принятой Правительством РФ в марте этого года. Подробнее этот вопрос в своём выступлении осветила заведующая научно-методическим отделом ОУНБ Г. И. Шелихова. Современным практикам работы российских библиотек было посвящено выступление главного библиотекаря НМО О. А. Есипенко.

О том, как привлечь молодежь в библиотеку и как строить работу в рамках программы «Пушкинская карта» (Программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи стартовала в РФ 1 сентября этого года) рассказала в своём выступлении заместитель директора ОУНБ по социокультурной деятельности А. В. Ястребкова. Тема актуальная, поэтому вызвала активное обсуждение со стороны библиотекарей.

Большой интерес участников семинара вызвали выступления энгельсских коллег: директора МБУ «Централизованная библиотечная система Энгельсского муниципального района» Н. Н. Завалишиной – «Библиотека нового поколения: от идеи к воплощению» и Г. С. Брайт, заведующей библиотекой №20 с. Генеральское – «Модельная библиотека села Генеральское: новые возможности для местного сообщества». В завершении состоялся обмен опытом работы.

В семинаре приняли участие 40 библиотечных специалистов из ЦБС Ивантеевского, Лысогорского, Марксовского, Питерского, Советского, Татищевского, Хвалынского, Энгельсского муниципальных районов и г. Балаково. Мероприятие прошло с соблюдением норм и правил, предписанных Роспотребнадзором в период пандемии COVID-19.