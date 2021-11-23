23 ноября 2021 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 22 ноября
Студенты приглашаются к участию в экоквесте «Разделяй с нами»
16:15 | 22 ноября
Управление МВД России по городу Саратову объявляет набор кандидатов
15:26 | 22 ноября
Саратовские спортсмены вернулись с чемпионата мира с 17 медалями
14:19 | 22 ноября
Восьмилетняя пианистка из Саратова Анастасия Адучаева стала одной из самых юных участников XXII телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"
13:25 | 22 ноября
В рамках реализации нацпроекта "Культура" обсудили опыт привлечения молодежи в библиотеку и работу в рамках программы «Пушкинская карта»
12:39 | 22 ноября
Саратовцы приглашаются к участию в марафоне по творчеству Николая Добронравова
11:45 | 22 ноября
Скидки до 20% на индивидуальные поездки в купе действуют до 23 декабря
10:48 | 22 ноября
Рейд по соблюдению масочного режима прошёл на железнодорожном вокзале Саратова
09:55 | 22 ноября
Татьяна Астафьева посетила с рабочим визитом Советский район
09:00 | 22 ноября
В Марксе прошли мероприятия Всероссийского фестиваля исполнителей на духовых инструментах, посвященного 100-летию со дня рождения Т.А.Докшицера
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовцы приглашаются к участию в марафоне по творчеству Николая Добронравова

Новости


Сегодня ДК "Россия" начинает поэтический марафон, посвященный творчеству известного поэта-песенника, актера Николая Николаевича Добронравова (22.11.1928).

Свой путь и предназначение Н. Н. Добронравов нашёл не сразу. В начале 1950-х годов он окончил Школу-студию МХАТ, затем педагогический ВУЗ, снимался в кино, работал актером в Московском ТЮЗе. В театре он познакомился с актёром С. Гребенниковым, вместе с которым написал несколько новогодних пьес и сказок. Благодаря сотрудничеству с издательством «Молодая гвардия» были напечатаны их совместные литературные произведения: «Остров Ястребиный рог», «Загорается маяк», «Отчаянный, отчаливай!», «Скоро каникулы», «Третий не лишний».

В середине 60-х годов Н. Н. Добронравов ушел со сцены и всерьез увлекся литературой. В этот период издаются его повести: «Отчаливай, отчаливай!», «Скоро каникулы», «Третий не лишний», поэтические сборники «Созвездие Гагарина», «Стихи и песни», «Таёжные костры», «Вечная тревога», «Стихотворения». В 1970 году он становится членом Союза писателей СССР.

Литературное творчество Н. Н. Добронравова включает множество сборников стихов, поэтических новелл, размышлений на вечную тему добра и зла, отношения к жизни и поступкам человека.

Особенное место в творчестве поэта занимают стихи, которые стали популярными песнями. Самые известные из них написаны в соавторстве с композитором А. Н. Пахмутовой — его женой. Произведения, созданные этими творческим дуэтом – это целая эпоха, жизнь народа большой страны. Они звучат много десятилетий, не теряя своей актуальности, свежести и глубины передаваемых эмоций. За свою творческую жизнь Н. Н. Добронравов написал более 500 песен, многие из которых стали хитами: «Нежность», «Трус не играет в хоккей», «Птица счастья», «Я не могу иначе», «Беловежская пуща» «Дети войны», «И вновь продолжается бой», «Белоруссия» и многие другие.

Песни на стихи Н. Н. Добронравова вошли в репертуар известных эстрадных исполнителей: М. Магомаева, В. Толкуновой, И. Кобзона, С. Ротару, Ю. Гуляева, Э. Пьехи, Н. Баскова, Л. Лещенко, А. Градского и многих других.

За большой вклад в развитие отечественной культуры Н. Н. Добронравов был награжден: премией Ленинского комсомола (1978), Государственной премией СССР (1982), орденом Трудового Знамени и орденом Почета (1984), орденами за заслуги перед Отечеством III и II степени (2003, 2008), Бунинской премией (2008), премией Министерства Обороны (2016).

Дорогие друзья, приглашаем вас стать участником поэтического марафона!

Для это вам нужно записать видеоролик с выразительным исполнением стихотворений Н. Н. Добронравова (формат — MP4 , продолжительность — не более 4 минут) и прислать его на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com в период с 22 ноября по 03 декабря 2021 года. А мы опубликуем его на наших страницах в социальных сетях и официальном сайте: http://dvorez-rossiya.ru/. В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Поэтический марафон «Поэзия Н. Н. Добронравова» Ф. И. О. участника марафона.