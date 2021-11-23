Саратовцы приглашаются к участию в марафоне по творчеству Николая Добронравова

просмотров: 298

Свой путь и предназначение Н. Н. Добронравов нашёл не сразу. В начале 1950-х годов он окончил Школу-студию МХАТ, затем педагогический ВУЗ, снимался в кино, работал актером в Московском ТЮЗе. В театре он познакомился с актёром С. Гребенниковым, вместе с которым написал несколько новогодних пьес и сказок. Благодаря сотрудничеству с издательством «Молодая гвардия» были напечатаны их совместные литературные произведения: «Остров Ястребиный рог», «Загорается маяк», «Отчаянный, отчаливай!», «Скоро каникулы», «Третий не лишний».В середине 60-х годов Н. Н. Добронравов ушел со сцены и всерьез увлекся литературой. В этот период издаются его повести: «Отчаливай, отчаливай!», «Скоро каникулы», «Третий не лишний», поэтические сборники «Созвездие Гагарина», «Стихи и песни», «Таёжные костры», «Вечная тревога», «Стихотворения». В 1970 году он становится членом Союза писателей СССР.Литературное творчество Н. Н. Добронравова включает множество сборников стихов, поэтических новелл, размышлений на вечную тему добра и зла, отношения к жизни и поступкам человека.Особенное место в творчестве поэта занимают стихи, которые стали популярными песнями. Самые известные из них написаны в соавторстве с композитором А. Н. Пахмутовой — его женой. Произведения, созданные этими творческим дуэтом – это целая эпоха, жизнь народа большой страны. Они звучат много десятилетий, не теряя своей актуальности, свежести и глубины передаваемых эмоций. За свою творческую жизнь Н. Н. Добронравов написал более 500 песен, многие из которых стали хитами: «Нежность», «Трус не играет в хоккей», «Птица счастья», «Я не могу иначе», «Беловежская пуща» «Дети войны», «И вновь продолжается бой», «Белоруссия» и многие другие.Песни на стихи Н. Н. Добронравова вошли в репертуар известных эстрадных исполнителей: М. Магомаева, В. Толкуновой, И. Кобзона, С. Ротару, Ю. Гуляева, Э. Пьехи, Н. Баскова, Л. Лещенко, А. Градского и многих других.За большой вклад в развитие отечественной культуры Н. Н. Добронравов был награжден: премией Ленинского комсомола (1978), Государственной премией СССР (1982), орденом Трудового Знамени и орденом Почета (1984), орденами за заслуги перед Отечеством III и II степени (2003, 2008), Бунинской премией (2008), премией Министерства Обороны (2016).Дорогие друзья, приглашаем вас стать участником поэтического марафона!Для это вам нужно записать видеоролик с выразительным исполнением стихотворений Н. Н. Добронравова (формат — MP4 , продолжительность — не более 4 минут) и прислать его на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com в период с 22 ноября по 03 декабря 2021 года. А мы опубликуем его на наших страницах в социальных сетях и официальном сайте: http://dvorez-rossiya.ru/. В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Поэтический марафон «Поэзия Н. Н. Добронравова» Ф. И. О. участника марафона.