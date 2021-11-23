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Скидки до 20% на индивидуальные поездки в купе действуют до 23 декабря

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Пассажиры Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») до 23 декабря 2021 года могут воспользоваться скидками для совершения индивидуальных поездок в купейных вагонах. Предложение действует в рамках акции «Скидки при выкупе купе».

При выкупе всех мест в купе с момента начала продаж и до 6 дней до даты отправления включительно действует скидка 10%. Если билеты приобретаются за 5 дней и менее до отправления поезда размер скидки составит 20%.

Более подробная информация об условиях проведения акции доступна на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками, а также при покупке билетов организованным группам пассажиров, по детскому тарифу, по специальным талонам, по воинским и железнодорожным транспортным требованиям. Скидка применяется только к тарифам на проезд. Частичный возврат билетов не производится.

Приобрести билеты по специальным ценам можно через официальные ресурсы ОАО «РЖД», а также в железнодорожных кассах дальнего следования.

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В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов.

Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады.
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