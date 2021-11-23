Рейд по соблюдению масочного режима прошёл на железнодорожном вокзале Саратова
На железнодорожном вокзале Саратова состоялся рейд по соблюдению масочного режима.
Мероприятие было организовано с целью профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, на объектах пассажирской инфраструктуры.
После осмотра территории вокзала представители Приволжской железной дороги и транспортной полиции провели профилактические беседы в залах ожидания.
Посетителям вокзального комплекса напомнили о важности применения средств индивидуальной защиты на объектах железнодорожного транспорта и других актуальных рекомендациях Роспотребнадзора.
Тем гражданам, у которых отсутствовали средства индивидуальной защиты, железнодорожники раздали защитные маски.
Рейды по соблюдению масочного режима на объектах железнодорожной инфраструктуры проводятся на регулярной основе.