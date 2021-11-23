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Татьяна Астафьева посетила с рабочим визитом Советский район

Новости


И.о.министра культуры Татьяна Астафьева сегодня 19 ноября посетила с рабочим визитом Советский район.

В 2022 году Пушкинский сельский Дом культуры будет отремонтирован в рамках нацпроекта "Культура"
Для участия в нацпроекте подготовлена смета на капитальный ремонт 5,9 млн. руб.
Татьяна Астафьева отметила социальную значимость открытия новых ДК: «Наша задача – обеспечить во всех сельских населённых пунктах появление современных и комфортных домов культуры. Этой работе способствуют нацпроект «Культура» и различные госпрограммы. Нам важно, чтобы в сельской местности люди разных возрастов имели возможность развивать свои таланты, заниматься творчеством, а также посещать интересные культурно-массовые мероприятия».

В Пушкинском ДК Татьяна Астафьева встретилась с главой администрации О.Н.Турукиной и , главой Пушкинского МО Н.И.Павленко.

В Пушкинском Доме культуры работает 14 клубных формирований: танцевальные и вокальные коллективы, а также любительские объединения по интересам, в которых занято 382 участника, в том числе 7 формирований для детей и подростков с количеством участников 205 человек. 2 творческих коллектива имеют звание «народный"

В помещении клуба расположена библиотека с фондом более 12 тысяч экземпляров, а число читателей превышает 1300 человек.
Ежегодно в учреждениях культуры Пушкинского МО проводится более 200 мероприятий это праздничные тематические концерты, государственные и профессиональные праздники, чествование ветеранов войны и труда.
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