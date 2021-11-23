В Марксе прошли мероприятия Всероссийского фестиваля исполнителей на духовых инструментах, посвященного 100-летию со дня рождения Т.А.Докшицера

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Фестиваль стал совместным проектом Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова и Саратовского областного колледжа искусств, который организаторы посвятили памяти выдающегося музыканта, педагога и дирижёра Народного артиста РСФСР, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Тимофея Александровича Докшицера.В этом году легендарному исполнителю, одному из лучших солистов-трубачей XX столетия исполнилось бы 100 лет. Для него специально сочиняли музыку многие известные композиторы: М.Вайнберг, А.Арутюнян, А.Пахмутова и другие. Он воспитал более ста профессионалов, являлся инициатором создания Российской гильдии трубачей, давал мастер-классы в нашей стране и за рубежом. Создатель уникальной нотной Антологии для трубы, Тимофей Александрович был талантливым аранжировщиком различной инструментальной музыки, которую он адаптировал для своего инструмента.В знак признания выдающихся заслуг музыканта и в память о нем Президиум Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» объявил 2021 год Годом Тимофея Докшицера.17 ноября в концертном зале филиала Саратовского областного колледжа искусств в г.Марксе прошел концерт исполнителей на духовых инструментах, в котором приняли участие студенты колледжа – солисты и ансамбли классов преподавателей О.А.Кирдиянова и О.А.Маевской, а также известный саратовский коллектив Брандт Брасс ансамбль (руководитель Денис Новицкий). В память о замечательном трубаче в их исполнении прозвучали произведения Г.Ф.Телемана, И.Берлина, А.Скрябина, Дж.Гершвина, Кл.Боллинга, Э.Йоргансена, О.Облова, а также «Джазовая сюита» А.Аратюняна, написанная специально для Т.А.Докшицера.По окончании концерта для студентов и преподавателей филиала Саратовского областного колледжа искусств в г.Марксе прошли мастер-классы профессиональных исполнителей и ведущих педагогов: В.И.Статника – доцента кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова, заслуженного артиста РФ; А.П.Даниленко и Ю.Н.Долгова – преподавателей Саратовского государственной консерватории имени Л.В.Собинова; О.А.Маевской – председателя цикловой комиссии «Оркестровые духовые и ударные инструменты» Саратовского областного колледжа искусств.Участниками мастер-классов стали студенты Елисеев Дмитрий (2 курс, валторна, преподаватель В.И.Машаков), Тошпулатов Шахзод (4 курс, валторна, преподаватель О.А.Кирдиянов), Шевела Данил (2 курс, труба, преподаватель О.А.Кирдиянов), Клочков Дмитрий (3 курс, тромбон, преподаватель О.А.Кирдиянов), Черапкина Ксения (1 курс, флейта, преподаватель Н.В.Сорокина).