Обновленный трехлетний коллективный договор заключен между «Норникелем» и работниками компании

просмотров: 248

12 ноября в Норильске подписан коллективный договор на 2022–2024 годы, который призван стать еще одним шагом в деле развития диалога между работниками и руководством ГМК. Подписи под документом поставили старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин, председатель социально-трудового совета компании Роман Ляшко и председатель общественной профсоюзной организации работников ГМК Михаил Чиж.Социально-трудовые отношения в «Норильском никеле» традиционно регулируются коллективным договором, благодаря которому сотрудники компании получают один из лучших социальных пакетов в своей отрасли. Договор заключается каждые три года, при его разработке учитывается не только богатый опыт социального партнерства ГМК, но и предложения самих работников. Так что это максимально социально ориентированный документ, в котором отражены пожелания, высказанные коллективом компании. Другими словами, «Норникель» не просто продлевает действие коллективного договора, но каждый раз расширяет закрепленные в нем меры поддержки. По мнению депутата Законодательного собрания Красноярского края Юрия Захаринского, такой подход позволяет компании оставаться одним из наиболее надежных работодателей в России. «Для «Норникеля» практика заключения коллективных договоров – это традиция, существующая со времен Норильского комбината, и те гарантии и льготы, которые предоставляет компания, полностью компенсируют условия работы на Крайнем Севере. Совершенно справедливо, что данные социальные стандарты сегодня считаются одними из самых высоких в отрасли», - отметил Захаринский.Ежегодная индексация зарплаты — важнейший пункт коллективного договора «Норникеля». Еще до подписания документа руководство компании сообщило об очередном повышении выплат работникам, причем весьма существенном. Так, уже с 1 января 2022 года зарплата на производственных площадках Норильского промышленного района и Красноярского края будет увеличена сразу на 20%, на предприятиях Кольского дивизиона на 10%, в остальных филиалах — на 6,7%. Кроме того, документ предусматривает ежегодную компенсацию проезда сотрудников к месту проведения отпуска, выделение средств для оздоровления работников в санаториях, получение адресной материальной помощи, льгот на приобретения жилья. «Цель обновленного коллективного договора — не только сохранить высокие социальные стандарты „Норникеля“, но и расширить права и льготы наших сотрудников. Для компании важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал свою причастность к общему делу, жил и работал в комфортных условиях, мог обеспечить долгосрочное благополучие своей семьи. У „Норникеля“ впереди масштабные планы развития, которые предстоит воплотить в жизнь нашему трудовому коллективу», — прокомментировал обновленный договор президент «Норникеля» Владимир Потанин.По мнению председателя социально-трудового совета «Норникеля» Романа Ляшко, договор дает коллективу компании стойкое ощущение сплоченности и стабильности. «Действующий коллективный договор является образцом для российского бизнеса и содержит все необходимые нормы, дополнительные льготы и гарантии. Это прекрасный документ, с которым можно уверенно идти по жизни», - уверен Ляшко.