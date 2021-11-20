«Большое чтение в Саратовской области» в этом году посвящено 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского

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Мероприятия проекта откроются 22 ноября в 14:30 в МАОУ «Гимназия №1» с возложения цветов к мемориальной доске, увековечивающей память Маргариты Ивановны Рудомино, основателя Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. В программе запланировано посещение музея Боевой и Трудовой славы МАОУ «Гимназия №1». Состоится круглый стол «Достоевский в Иностранке» (ведущая – директор МАОУ «Гимназия №1», кандидат педагогических наук Ирина Родионовна Гайнутдинова).23 ноября в 10.20 в Областной библиотеке генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино Павел Леонидович Кузьмин выступит с лекцией «Мировая билингвальная библиотека современной литературы». Советник генерального директора, историк, телеведущий, кандидат исторических наук Алексей Викторович Юдин представит издание «Записки из подполья» Фёдора Достоевского издательства «Центр книги Рудомино».В отделе культурных проектов и коммуникаций Областной библиотеки будут развернуты книжно-иллюстративные выставки: «Достоевский. Откровение о человеке»: к 200-летию со дня рождения; «Библиотека сквозь века»: к 190-летию со дня основания Областной универсальной научной библиотеки; «Сохраняя прошлое – создаем будущее». Экскурсию по выставкам проведет директор Областной универсальной научной библиотеки Людмила Анатольевна Канушина.Праздничные мероприятия продолжатся в Саратовском областном Доме работников искусств, где в 14.30 состоится торжественное открытие осенней сессии проекта «Большое чтение в Саратовской области» – «Ф.М. Достоевский. Тайны гения» (к 200-летию со дня рождения). Ведущий – режиссер-постановщик Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке Александр Владимирович Авдонин.Мероприятия проекта адресованы учащейся молодежи, специалистам и руководителям библиотек, музеев, учреждений культуры, науки и образования Саратова и Саратовской области.