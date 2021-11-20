«Большое чтение в Саратовской области» в этом году посвящено 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского
22-23 ноября 2021 года в Областной универсальной научной библиотеке пройдут мероприятия в рамках осенней сессии проекта «Большое чтение в Саратовской области», посвященного 200-летию со дня рождения русского писателя-классика, философа, мыслителя Федора Михайловича Достоевского.
Мероприятия проекта откроются 22 ноября в 14:30 в МАОУ «Гимназия №1» с возложения цветов к мемориальной доске, увековечивающей память Маргариты Ивановны Рудомино, основателя Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. В программе запланировано посещение музея Боевой и Трудовой славы МАОУ «Гимназия №1». Состоится круглый стол «Достоевский в Иностранке» (ведущая – директор МАОУ «Гимназия №1», кандидат педагогических наук Ирина Родионовна Гайнутдинова).
23 ноября в 10.20 в Областной библиотеке генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино Павел Леонидович Кузьмин выступит с лекцией «Мировая билингвальная библиотека современной литературы». Советник генерального директора, историк, телеведущий, кандидат исторических наук Алексей Викторович Юдин представит издание «Записки из подполья» Фёдора Достоевского издательства «Центр книги Рудомино».
В отделе культурных проектов и коммуникаций Областной библиотеки будут развернуты книжно-иллюстративные выставки: «Достоевский. Откровение о человеке»: к 200-летию со дня рождения; «Библиотека сквозь века»: к 190-летию со дня основания Областной универсальной научной библиотеки; «Сохраняя прошлое – создаем будущее». Экскурсию по выставкам проведет директор Областной универсальной научной библиотеки Людмила Анатольевна Канушина.
Праздничные мероприятия продолжатся в Саратовском областном Доме работников искусств, где в 14.30 состоится торжественное открытие осенней сессии проекта «Большое чтение в Саратовской области» – «Ф.М. Достоевский. Тайны гения» (к 200-летию со дня рождения). Ведущий – режиссер-постановщик Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке Александр Владимирович Авдонин.
Мероприятия проекта адресованы учащейся молодежи, специалистам и руководителям библиотек, музеев, учреждений культуры, науки и образования Саратова и Саратовской области.