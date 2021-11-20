20 ноября 2021 СУББОТА
Новости
23:06 | 19 ноября
Обновленный трехлетний коллективный договор заключен между «Норникелем» и работниками компании
17:00 | 19 ноября
«Большое чтение в Саратовской области» в этом году посвящено 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского
16:09 | 19 ноября
Саратовские студенты стали победителями "Большой Перемены"
15:30 | 19 ноября
Подведены итоги интеллектуального марафона #ЗНАТЬПОМНИТЬ
14:20 | 19 ноября
Продолжается реализация проекта «Саратов Туристический»
13:23 | 19 ноября
В третьем квартале компания «Россети Волга» предоставила заявителям более 145 МВт мощности
12:30 | 19 ноября
Специалисты Саратовского областного методического киновидеоцентра побывали с рабочим визитом в селе Екатериновка
11:37 | 19 ноября
Железнодорожный переезд на станции Багаевка в Саратовской области будет временно закрыт в ночь с 23 на 24 ноября
10:50 | 19 ноября
Госавтоинспекция Саратовской области обращает внимание водителей и пешеходов на ухудшение погодных условий
09:53 | 19 ноября
Каждый охотник желает знать, где сидит …
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

«Большое чтение в Саратовской области» в этом году посвящено 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского

Новости


22-23 ноября 2021 года в Областной универсальной научной библиотеке пройдут мероприятия в рамках осенней сессии проекта «Большое чтение в Саратовской области», посвященного 200-летию со дня рождения русского писателя-классика, философа, мыслителя Федора Михайловича Достоевского.

Мероприятия проекта откроются 22 ноября в 14:30 в МАОУ «Гимназия №1» с возложения цветов к мемориальной доске, увековечивающей память Маргариты Ивановны Рудомино, основателя Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. В программе запланировано посещение музея Боевой и Трудовой славы МАОУ «Гимназия №1». Состоится круглый стол «Достоевский в Иностранке» (ведущая – директор МАОУ «Гимназия №1», кандидат педагогических наук Ирина Родионовна Гайнутдинова).

23 ноября в 10.20 в Областной библиотеке генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино Павел Леонидович Кузьмин выступит с лекцией «Мировая билингвальная библиотека современной литературы». Советник генерального директора, историк, телеведущий, кандидат исторических наук Алексей Викторович Юдин представит издание «Записки из подполья» Фёдора Достоевского издательства «Центр книги Рудомино».

В отделе культурных проектов и коммуникаций Областной библиотеки будут развернуты книжно-иллюстративные выставки: «Достоевский. Откровение о человеке»: к 200-летию со дня рождения; «Библиотека сквозь века»: к 190-летию со дня основания Областной универсальной научной библиотеки; «Сохраняя прошлое – создаем будущее». Экскурсию по выставкам проведет директор Областной универсальной научной библиотеки Людмила Анатольевна Канушина.

Праздничные мероприятия продолжатся в Саратовском областном Доме работников искусств, где в 14.30 состоится торжественное открытие осенней сессии проекта «Большое чтение в Саратовской области» – «Ф.М. Достоевский. Тайны гения» (к 200-летию со дня рождения). Ведущий – режиссер-постановщик Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке Александр Владимирович Авдонин.

Мероприятия проекта адресованы учащейся молодежи, специалистам и руководителям библиотек, музеев, учреждений культуры, науки и образования Саратова и Саратовской области.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код