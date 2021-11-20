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Саратовские студенты стали победителями "Большой Перемены"

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В Нижнем Новгороде прошел финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов 2-4 курсов колледжей в рамках нацпроекта «Образование». Напомним, студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования участвуют в конкурсе «Большая перемена» в 2021 году впервые.

Регионами-лидерами по количеству финалистов «Большой перемены» стали Краснодарский край, Москва и Московская область, Татарстан, а также Иркутская, Ростовская, Нижегородская, Саратовская, Томская области, Красноярский край и Крым.

В финале конкурсанты, объединившись в команды, решали кейсовые задания по четырем направлениям - «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество» и разрабатывали проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.

За главные призы «Большой Перемены» - премию в размере 1 миллиона рублей на образование для студентов четвертых курсов и 200 тысяч рублей для студентов вторых-третьих курсов СПО боролись 6 студентов Саратовской области.

По 1 миллиону рублей выиграли студенты Энгельсского политехникума 4 курса направления «Информационные системы и программирование» Алексей Дружинин и Глеб Савин.

По 200 тысяч рублей получили студенты 2 курса Саратовского архитектурно-строительного колледжа направления Исполнитель художественно - оформительных работ Евгения Фадеева, 3 курса Губернаторского автомобильно - электромеханического техникума направления Правоохранительная деятельность Екатерина Гудкова.

Студенты аграрного университета имени Н.И. Вавилова Елена Дворникова и Губернаторского автомобильно - электромеханического техникума Валерия Мануковская получили дипломы призера «Большой Перемены».

Для участников финала подготовлены командообразующие занятия, мотивационные дискуссии и образовательные экскурсии. Впереди – еще два дня конкурса. Итоги по оставшимся номинациям станут известны 21 ноября.