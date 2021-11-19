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Подведены итоги интеллектуального марафона #ЗНАТЬПОМНИТЬ

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Завершился интеллектуальный марафон «#ЗНАТЬПОМНИТЬ», посвященный историческому наследию города Саратова. В мероприятии приняли участие 35 школьников из 7 образовательных учреждений города.

В качестве соорганизаторов марафона выступили Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина и Саратовская областная универсальная научная библиотека.

Задания марафона охватили историю Саратова с начала его основания до современности. На последнем этапе участникам нужно было пройти тестовую часть и дать развернутый ответ на ряд вопросов о Саратове.

За время интеллектуального марафона участники узнали много интересных подробностей о родном городе.

По итогам интеллектуального марафона #ЗНАТЬПОМНИТЬ команды «Эрудитки» и «Поколение» из МОУ «СОШ №8» и МОУ «СОШ №93 им.М.М. Расковой» награждены дипломами I степени.

II место поделили команды из МАОУ «Гимназия № 31» и МАОУ «Физико-технический лицей №1».

Дипломами III степени отмечены участники команды «Знатоки истории» МАОУ «Гимназия №4».