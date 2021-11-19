Продолжается реализация проекта «Саратов Туристический»
В рамках экскурсионного проекта «Саратов Туристический», организованного Саратовским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды», прошел ряд экскурсий для школьников города Саратова. Данные мероприятия являются выпускным экзаменом участников форума «Саратов Туристический», который проводится организацией «РСО» и Музеем истерии СГУ.
Экскурсия проходила по проспекту Кирова от цирка им. братьев Никитиных до Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. Школьникам рассказали об основных архитектурных достопримечательностях и исторических памятниках главной пешеходной улицы города, о легендах «Саратовского Арбата».
Выпускница Форума «Саратов Туристический», студентка СГУ Алина Титенко провела уже не одну экскурсию для школьников и поделилась своими впечатлениями: «Я очень благодарна Форуму «Саратов Туристический», ведь если бы не этот образовательный интенсив, то я никогда бы не пришла в туристическую сферу. За три дня мы узнали очень много нового и интересного, проводили «виртуальную экскурсию». Мне кажется, что нужно раскрывать потенциал Саратова и развивать туристическую сферу в нашем городе!»
Напомним, что экскурсионный проект стал одним из победителей конкурса социальных проектов среди некоммерческих организаций в 2021 году и получил субсидию из бюджета муниципального образования «Город Саратов».