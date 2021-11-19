Продолжается реализация проекта «Саратов Туристический»

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Экскурсия проходила по проспекту Кирова от цирка им. братьев Никитиных до Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. Школьникам рассказали об основных архитектурных достопримечательностях и исторических памятниках главной пешеходной улицы города, о легендах «Саратовского Арбата».Выпускница Форума «Саратов Туристический», студентка СГУ Алина Титенко провела уже не одну экскурсию для школьников и поделилась своими впечатлениями: «Я очень благодарна Форуму «Саратов Туристический», ведь если бы не этот образовательный интенсив, то я никогда бы не пришла в туристическую сферу. За три дня мы узнали очень много нового и интересного, проводили «виртуальную экскурсию». Мне кажется, что нужно раскрывать потенциал Саратова и развивать туристическую сферу в нашем городе!»Напомним, что экскурсионный проект стал одним из победителей конкурса социальных проектов среди некоммерческих организаций в 2021 году и получил субсидию из бюджета муниципального образования «Город Саратов».