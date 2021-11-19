В третьем квартале компания «Россети Волга» предоставила заявителям более 145 МВт мощности

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Всего с начала текущего года специалисты ПАО «Россети Волга» реализовали свыше 13 тыс. заявок на присоединение к электрическим сетям и предоставили потребителям 145,5 МВт мощности.За 9 месяцев энергетики «Россети Волга» присоединили к электрическим сетям десятки объектов социальной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры, предприятия сельского хозяйства, пищевой промышленности, нефтедобычи, жилые комплексы и индивидуальные дома, территориальные сетевые организации.Для обеспечения электроснабжения ряда заявителей потребовалось строительство новых объектов электросетевой инфраструктуры, а также реконструкция существующих. Наибольший объем мощности предоставлен Саратовской энергосетевой компании (Саратовская область), сельхозпредприятию «Нива», агрокорпорации «Компания БИО-ТОН», предприятиям «Электросеть Волга», «РИТЭК», «РЕГИОН-НЕФТЬ» (Самарская область), представителю одной из крупнейших компаний пивоваренной отрасли России заводу «Трехсосенский», производителю сухих бетонных смесей «ВЕС», предприятию, осуществляющему деятельность по передаче и распределению электроэнергии «Энергопром ГРУПП» (Ульяновская область), промышленной площадке «Оренбург-Нефть», сельхозпредприятию «Ферма «Луговая» (Оренбургская область), предприятиям «Пензенская электросеть» и «ПензаМолИнвест» (Пензенская область), Строительному управлению №926 и застройщику «ТУС» (Чувашская Республика), Службе обеспечения деятельности ОМС и МУ (Республика Мордовия).Дополнительная мощность предоставлена ряду крупных сельскохозяйственных предприятий: МТС Ершовская (Саратовская область), «А7 Агро», (Оренбургская область), «Агроцентр», «Пачелмское хозяйство» (Пензенская область).Обеспечивая техприсоединение сельхозпредприятий, промышленных площадок, объектов социальной сферы, волжские энергетики вносят вклад в развитие экономики регионов зоны ответственности компании.Присоединение потребителей к электрическим сетям – один из основных видов деятельности компании «Россети Волга». Подать заявку на ТП можно через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Необходимые консультации предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.Территория деятельности охватывает - 80 регионов Российской Федерации. Компания управляет 2,40 млн километров линий электропередачи, 528 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 809 тыс. МВА.В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек.Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.ПАО «Россети» - ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевом комплексе. Компания уделяет большое внимание вопросам энергосбережения, энергоэффективности, международного сотрудничества, защиты окружающей среды и охраны труда.Электросетевая компания «Россети Волга» занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям 0,4-220 кВ и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации (Саратовская, Самарская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика). Центр управления ПАО «Россети Волга» находится в городе Саратов.Производственный потенциал компании включает в себя 1 719 подстанций 35-220 кВ установленной мощностью свыше 28 718 МВА, 49 118 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ установленной мощностью около 8 766,8 МВА, более 233 876 км линий электропередачи 0,4-220 кВ. Численность персонала Компании – 21 тыс. человек.Основным акционером Общества является компания «Россети» (доля в уставном капитале - 67,97 %).