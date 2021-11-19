Каждый охотник желает знать, где сидит …

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В начале ноября члены Общественной палаты Саратовской области и Общественной палаты России уже обращалась в СМИ по поводу попыток «заступничества» отдельных депутатов Госдумы от КПРФ и оказания ими давления на следствие по делу Рашкина и формирование ложного общественного мнения.Делалось это вопреки логике, здравому смыслу и имеющимся неопровержимым фактам.Заступники пытались придать делу политический окрас, заявляли о невиновности Валерия Рашкина, но в итоге оказали КПРФ «медвежью» услугу.Высказывания подобного рода дали понять, что депутаты от КПРФ, хоть и являются частью коммунистической элиты, не осознают простую истину, что время политических спекуляций безвозвратно ушло. Не важно, кто нарушает закон - депутат, чиновник или рядовой гражданин. Он, закон, один для всех. А товарищи из КПРФ упорно живут прошлым, видимо, серьезно полагая, что «партийная номенклатура» – особая каста и законы на нее не должны распространяться.Прискорбно, что не было проведено объективного внутреннего партийного расследования, и Валерия Рашкина продолжили «слепо» защищать.Результат мы видим сегодня. Некто, позиционировавший себя как серьезного политика, теперь стал политическим анекдотом и интернет-мемом, а его противоречивые заявления дискредитировали и его самого, и партию его выдвинувшую.Тем удивительнее видеть признательное видео лишь после представления Генерального прокурора о лишении депутата неприкосновенности. Но даже здесь он пытается представить себя жертвой обстоятельств.Позволим себе напомнить, что в правовом поле равновеликими являются принципы презумпции невиновности и неотвратимости наказания. И поэтому дискуссия на эту тему должна вестись не в политической плоскости, а в правовой. Единство закона для всех: и в особенности для народных избранников!Приходится признавать, что уже тогда, в своем первом открытом обращении, члены общественной палаты оказались правы!Наверное, не стоит ждать извинений от отдельных депутатов Госдумы от КПРФ, которые переходя на личности, доказывали обратную точку зрения!Нужно было всего лишь набраться терпения и мужества, чтобы признать вину своего коллеги, а «герою» этой истории не ждать, когда следователи постучат в его дверь, а сдать мандат самому!Шинчук Борис Леонидович,председатель Общественной палаты Саратовской области, директор Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы», профессорКубанкин Дмитрий Александрович,член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Саратовской области, директор Исторического парка «Россия - Моя история»