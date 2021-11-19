Виктор Елин обратился к жителям с просьбой сделать прививку и защитить себя и близких от Covid19

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"Второй год мы все видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции. Каждый день регистрируются новые заболевшие. Сделать или не сделать прививку – сегодня это степень ответственности каждого из нас перед самим собой и перед своими родными и близкими.Коронавирус - опасная болезнь, и не у всех она протекает легко. Многие из тех, кто прошел непростой путь к выздоровлению, сегодня предпочли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя от болезни, и они наверняка повторят вам мои слова. Лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых последствий.Только вакцинация поможет взять распространение инфекции под контроль и вернуть нашу повседневную жизнь в обычное русло. Её значение для сохранения нашего здоровья важно понимать каждому", отметил Виктор Елин.