Госавтоинспекция Саратовской области обращает внимание водителей и пешеходов на ухудшение погодных условий

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В связи с предстоящим изменением погоды Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности!Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательнее на дороге и соблюдать скоростной режим. В условиях снега водителям следует быть предельно внимательными на дороге, правильно выбирать скорость движения, избегать резких маневров, которые могут привести к созданию аварийной ситуации.Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, осадки снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция Саратовской области рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности!