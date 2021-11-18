Газпром МКС и Konnect, Россия оценили результаты двухлетнего сотрудничества

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Спутниковый провайдер Konnect, Россия (дочерняя компания Eutelsat S.A.) оснастил компании оборудованием, которое позволяет осуществлять централизованное управление парком МКС. При помощи МКС в течение двух лет проведено около 400 перекачек в самых разных регионах России – от Ханты-Мансийского до Северо-Западного округа. Спутниковая связь при такой широкой географии дает возможность диспетчерам строить оптимальные маршруты и контролировать передвижения МКС, обеспечивает регулярный мониторинг и видеофиксацию проводимых на площадке работ.В рамках проекта за два года мобильными компрессорными станциями сохранен миллиард кубометров природного газа – это снизило выбросы парниковых газов на 17 млн тонн СО2-эквивалента. Дмитрий Броннер, гендиректор Konnect, Россия, отметил, что подобные спутниковые системы могут использоваться для мобильных диспетчерских пунктов и офисов на случай ЧС, ля полицейских узлов и иных задач.