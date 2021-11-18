Газпром МКС и Konnect, Россия оценили результаты двухлетнего сотрудничества
Газпром МКС и Konnect, Россия в течение двух лет реализуют совместную программу по снижению выбросов парниковых газов и повышению энергоэффективности путем сохранения природного газа с использованием мобильных компрессорных станций (МКС). Ее участниками являются 13 газотранспортных дочерних обществ ПАО «Газпром».
Спутниковый провайдер Konnect, Россия (дочерняя компания Eutelsat S.A.) оснастил компании оборудованием, которое позволяет осуществлять централизованное управление парком МКС. При помощи МКС в течение двух лет проведено около 400 перекачек в самых разных регионах России – от Ханты-Мансийского до Северо-Западного округа. Спутниковая связь при такой широкой географии дает возможность диспетчерам строить оптимальные маршруты и контролировать передвижения МКС, обеспечивает регулярный мониторинг и видеофиксацию проводимых на площадке работ.
В рамках проекта за два года мобильными компрессорными станциями сохранен миллиард кубометров природного газа – это снизило выбросы парниковых газов на 17 млн тонн СО2-эквивалента. Дмитрий Броннер, гендиректор Konnect, Россия, отметил, что подобные спутниковые системы могут использоваться для мобильных диспетчерских пунктов и офисов на случай ЧС, ля полицейских узлов и иных задач.