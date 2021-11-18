На «горячую линию» по QR-кодам поступило более тысячи звонков

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С момента ее запуска прошел почти месяц, за это время виртуальная автоматическая станция или ВАТС зафиксировала 1196 звонков именно о получении QR-кодов. Операторы телефонной линии для обратной связи с населением работают в ежедневном режиме с 9.00 до 18.00.В сутки поступает в среднем 40-45 звонков. В последние дни зафиксировано увеличение вопросов, связанных с получением распечатанного сертификата с QR-кодом в МФЦ. С 16 ноября такую услугу можно получить у операторов МФЦ по предварительной записи, предъявив паспорт. Это удобно людям, у которых нет учетной записи на портале госуслуг или они не могут самостоятельно распечатать сертификат.