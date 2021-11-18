18 ноября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 18 ноября
В "Теремке" состоится премьера одноименного спектакля
16:19 | 18 ноября
На «горячую линию» по QR-кодам поступило более тысячи звонков
15:38 | 18 ноября
Андрей Живаев установил мировой рекорд в плавании на короткой воде
15:07 | 18 ноября
Газпром МКС и Konnect, Россия оценили результаты двухлетнего сотрудничества
14:29 | 18 ноября
Дизайнеры Maison D’AngelAnn умело сочетают в новой коллекции классику со смелыми акцентами
13:52 | 18 ноября
HH.ru: Ежемесячный бюджет каждой пятой семьи Саратовской области менее 25 тысяч рублей
13:11 | 18 ноября
Онлайн-челлендж для школьников «Безопасная железная дорога – детям» стартовал на ПривЖД
12:21 | 18 ноября
Музей краеведения объявляет предновогодний конкурс
12:03 | 18 ноября
Вячеслав Моше Кантор: ЕЕК намерены как можно шире распространять рекомендации по борьбе с антисемитизмом в Европе
11:35 | 18 ноября
Водителям поселка Сенной напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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На «горячую линию» по QR-кодам поступило более тысячи звонков

Новости
В единую службу оперативной помощи гражданам «122» продолжают поступать звонки от граждан и организаций по вопросам получения и использования QR-кодов.

С момента ее запуска прошел почти месяц, за это время виртуальная автоматическая станция или ВАТС зафиксировала 1196 звонков именно о получении QR-кодов. Операторы телефонной линии для обратной связи с населением работают в ежедневном режиме с 9.00 до 18.00.

В сутки поступает в среднем 40-45 звонков. В последние дни зафиксировано увеличение вопросов, связанных с получением распечатанного сертификата с QR-кодом в МФЦ. С 16 ноября такую услугу можно получить у операторов МФЦ по предварительной записи, предъявив паспорт. Это удобно людям, у которых нет учетной записи на портале госуслуг или они не могут самостоятельно распечатать сертификат.