Дизайнеры Maison D’AngelAnn умело сочетают в новой коллекции классику со смелыми акцентами

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Новый сезон укутан в теплый и мягкий кашемир, окрашен в яркие цвета – бренд предлагает стильную и комфортную одежду для повседневности и создания образа для особых случаев.Говоря о представленной коллекции, дизайнер Анна Чибисова рассказала, что вместе с дизайнером Анжеликой Святаш они решали важную задачу, разрабатывая модели. Современным девушкам будет не только комфортно и уютно: они смогут чувствовать себя неотразимыми в любом месте – на работе, дома или при выходе в свет. Наряды Maison D’AngelAnn позволят ощущать себя стильными и роскошными.Например, платье-mini глубокого темно-синего цвета с воланами разной длины, украшенное сияющими кристаллами. Еще одно платье с V-образным вырезом, также усыпанное блестящими кристаллами, – безусловный бестселлер Maison D’AngelAnn, представленное в трех вариантах длины. Предложена широкая линейка платьев разных силуэтов из сияющей шелковой ткани – это wishlist стильных женщин на протяжении нескольких сезонов. Новая коллекция Maison D’AngelAnn демонстрирует безграничную любовь к красоте и роскоши.