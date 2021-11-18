Вячеслав Моше Кантор: ЕЕК намерены как можно шире распространять рекомендации по борьбе с антисемитизмом в Европе

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Исследование «Конец антисемитизму!» - масштабная международная научная работа, проведённая в течение нескольких лет более чем ста экспертами со всего мира. Она была начата по решению международной конференции, проведённой в 2018 году ЕЕК совместно с Венским, Тель-Авивским и Нью-Йоркским университетами. Презентация издания прошла в Вене 9 ноября, в 83-ю годовщину Хрустальной ночи – массового еврейского погрома на территории Германии, Австрии и Судет.«Это самое крупное и исчерпывающее исследование проблемы антисемитизма, – заявил Вячеслав Моше Кантор. – Что ещё более важно, в нём детально описаны основы единого и согласованного плана упреждающих действий для противодействия ему сегодня и в будущем».«Наша цель – распространить это издание как можно шире, чтобы правительства, научные и религиозные учреждения, СМИ и другие организации могли использовать его для повышения эффективности своих усилий по борьбе с антисемитизмом», - добавил он.Среди авторов этого издания – известные политики и религиозные деятели, в том числе координатор по борьбе с антисемитизмом Европейской комиссии Катарина фон Шнурбейн, бывший председатель Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский, апостольский администратор Латинского патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и председатель Конференции имамов Франции имам Хассен Шалгуми.«Спустя 83 года после Хрустальной ночи и 76 лет после окончания Катастрофы ненависть, дезинформация, теории заговора о евреях и еврейском государстве распространяются онлайн и отравляют сердца и умы активнее, чем когда бы то ни было», – заявил Вячеслав Моше Кантор.«Мы видим очевидное стремление правительств бороться с ненавистью к евреям, но необходимы инструменты, позволяющие максимально эффективно справляться с этой проблемой. Именно такой инструмент мы представляем сегодня», - подчеркнул президент ЕЕК.Первый том исследования действительно предлагает практические решения и рекомендации для представителей органов власти по профилактике и пресечению антисемитизма. Вторая часть посвящена теме ненависти к евреям в религии, третья изучает историю антисемитизма, четвёртая — роль борьбы с антисемитизмом в философии, педагогике и общественных науках, в пятой исследуются его проявления в современной прессе, а также в юридической и политической сферах.В ходе презентации Вячеслав Моше Кантор также стал обладателем Большого золотого почётного знака на ленте «За заслуги перед Австрийской Республикой». Председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка вручил национальную награду президенту ЕЕК «за борьбу с антисемитизмом, нетерпимостью и ненавистью, а также заогромный вклад в сохранение памяти о Холокосте и возрождение еврейской жизни в Европе».«Для меня честь получить эту награду Австрийской Республики, поскольку эта страна очень серьёзно относится к своей роли в борьбе с антисемитизмом. Австрия занимает лидерскую позицию во многих вопросах, в частности, обеспечивая приоритет в вакцинации от коронавируса выжившим в Холокосте и защищая еврейское будущее. Я по-прежнему хочу и всегда готов помогать Австрии в решении этих проблем», - отметил Вячеслав Моше Кантор.Большой золотой почётный знак на ленте «За заслуги перед Австрийской Республикой» является высшей наградой Австрии и в разное время его обладателями становились королева Великобритании Елизавета II, король Швеции Карл XVI Густав, королева Сильвия, президент Франции Жак Ширак и «охотник за нацистами» Симон Визенталь.На фото: Вячеслав Моше КанторИсточник фото: Европейский еврейский конгресс, фотограф Ouriel Morgensztern