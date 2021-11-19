Железнодорожный переезд на станции Багаевка в Саратовской области будет временно закрыт в ночь с 23 на 24 ноября
В связи с ремонтными работами с 20:00 23 ноября до 4:00 24 ноября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 13 км станции Багаевка (пересечение с автодорогой Саратов – Красный Текстильщик).
Объезд возможен через переезд на 16 км станции Багаевка (пересечение с автодорогой Багаевка – Александровка).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.