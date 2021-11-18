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В "Теремке" состоится премьера одноименного спектакля

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В "Теремке" состоится премьера одноименного спектакля

19 и 20 ноября 2021 года на сцене Саратовского театра кукол «Теремок» состоятся премьерные показы постановки народной артистки России, художественного руководителя курса артистов-кукольников Саратовского театрального института Татьяны Кондратьевой «Теремок». Спектакль рассчитан на зрителей от четырёх лет.

Спектакль «Теремок» поставлен по знакомой с самого раннего детства стихотворной истории Самуила Маршака, созданной писателем на основе русской народной сказки.

Художником-постановщиком выступила заслуженный деятель искусств Удмуртской республики Татьяна Старикова (г. Санкт-Петербург). Художественное решение спектакля предполагает несколько планов: в постановке задействованы перчаточные куклы на ширме и ростовые куклы.

Жанр спектакля — музыкальная сказка, поэтому важную роль в постановке играют музыкальное оформление и хореография. Тексты песен написаны актрисой Полиной Садовской, хореография поставлена Марией Кривоносовой.

Спектакль расскажет маленьким зрителям о настоящей дружбе, честности и взаимовыручке. О том, что нужно заботиться друг о друге, защищать, ведь только вместе можно одолеть любые беды и несчастья. Пусть Лиса очень коварна, а Медведь и Волк очень сильны, но их можно победить и прогнать, если действовать сообща.

В спектакле заняты артисты Мария Кривоносова, Полина Садовская, Екатерина Пояркина, Ксения Волкова, Вадим Ефремов, Данила Шувалов, Данила Ключников.