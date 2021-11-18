HH.ru: Ежемесячный бюджет каждой пятой семьи Саратовской области менее 25 тысяч рублей

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Треть (36%) респондентов отметили, что совокупный бюджет их семьи составляет от 25 до 50 тыс. рублей в месяц. От 50 до 75 тыс. рублей – такой бюджет у 20% семей. Столько же (20%) отметили, что доход их семьи не превышает 25 тыс. рублей в месяц. 14% признались, что их доход – от 75 до 100 тыс. рублей в месяц. Больше 100 тыс. рублей в месяц на семью – у 10%.«О семейном бюджете в 25–50 тыс. рублей чаще всего говорили специалисты по продажам и сотрудники административной сферы. О доходе от 50 до 75 тыс. рублей в месяц на семью – юристы, а также сотрудники производственной и сельскохозяйственной сфер. От 75 до 100 тыс. рублей – такой семейный доход чаще остальных упоминали строители и представители медико-фармацевтической сферы. Самый большой бюджет на семью (от 100 тыс. и больше) – у топ-менеджеров. Самый невысокий (до 25 тыс.) – чаще у молодых специалистов, представителей научно-образовательной сферы и рабочего персонала», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.Ведут бюджет (записывают доходы, планируют расходы, отмечают траты) больше половины жителей Саратовской области, а именно 59%. Причем, чем старше человек, тем основательнее он подходит к ведению семейного бюджета.За год средняя предлагаемая зарплата в Саратовской области значительно не изменилась: в октябре 2021 года она составила 40,5 тыс. руб. (в окт. 2020 – 40,4 тыс. рублей).