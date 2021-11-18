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Музей краеведения объявляет предновогодний конкурс

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Саратовский областной музей краеведения объявляет о проведении областного конкурса для детей и подростков «Творческая мастерская Деда Мороза».

Конкурс направлен на приобщение подрастающего поколения к духовно-нравственным и культурным ценностям, содействие эстетическому воспитанию, а также проявлению творческих способностей.

Основная тема конкурса – Новый год и все, что с ним связано. При определении победителей будет учитываться раскрытие темы с использованием образов культурных достопримечательностей родного края (архитектурных и природных памятников, памятных мест); символики и традиций народов Саратовского края, связанных с празднованием Нового года и Рождества; образов музейных предметов из коллекции Саратовского областного музея краеведения.

Конкурс проводится по двум номинациям. Для участия в номинации «Игрушка для Музейной елки» нужно самостоятельно придумать и изготовить елочную игрушку. Материалы и техника могут быть любыми. Номинация «КЛАССная гирлянда для Музейной елки» предполагает участие всего коллектива школьного класса. Гирлянду для конкурса нужно мастерить всем вместе.

Конкурс проводится с 16 ноября по 16 декабря 2021 г. Заявки принимаются по 1 декабря включительно на электронную почту sales@comk.ru с обязательной пометкой «Творческая мастерская Деда Мороза». Конкурсные работы нужно принести в музей до 12 декабря. Награждение победителей конкурса состоится 16 декабря 2021 г. – накануне 135-летия Саратовского областного музея краеведения.
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