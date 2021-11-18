Водителям поселка Сенной напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

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Её провели сотрудники Привольской дистанции пути совместно с представителями ГИБДД и Сенного муниципального образования. Мероприятие проходило с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в местах пересечения автомобильных и железных дорог.Для проведения акции был выбран железнодорожный переезд, расположенный на 170 км перегона Сенная – Казаковка (пересечение с федеральной трассой 1Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» вблизи поселка Сенной).Участники акции раздали водителям тематические памятки, а также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов. Кроме того, в ходе мероприятия железнодорожники отработали на практике последовательность действий при возникновении нестандартных ситуаций, а также проверили техническое состояние автоматической переездной сигнализации.Мероприятие проходило с учетом актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.***До недавнего времени железнодорожный переезд на 170 км перегона Сенная – Казаковка был одним из самых загруженных в Саратовской области. Каждые сутки через него проезжали в среднем 15 тыс. автомобилей и 240 поездов. После строительства новой дорожной развязки вблизи посёлка Сенной интенсивность движения автомобилей через переезд снизилась на 95%.