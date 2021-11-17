Николай Тамодин: кто может стать владельцем и клиентом майнинг-отелей

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В России этот рынок находится в зачаточном состоянии, а вот за рубежом к подобному виду деятельности уже привыкли. Николай Васильевич Тамодин, в прошлом генеральный директор ЗАО «Ниеншанц» и ОАО «Воентелеком», соучредитель «Россервис», рассказал о преимуществах майнинг-отелей, их владельцах и клиентах. Спрос на криптовалюты растет, поэтому увеличивается потребность в майнинг-отелях, считает эксперт, в связи с чем в ближайшем будущем стоит ожидать увеличения количества площадок и повышения уровня сервиса для майнинга.Площадка с необходимыми мощностями, которую владелец сдает в аренду хозяину майнингового оборудования – это и есть майнинг-отель. Расходы на электроэнергию, охрану и техническую поддержку – эти услуги чаще всего включены в тариф аренды – оплачиваются майнером. Как правило, клиенты майнинг-отелей – это собственники оборудования мощностью от 20 до 500 кВт, желающие получить необходимый сервис для работы за понятные деньги. Более крупные майнеры (мощность от 500 кВт до 5 МВт) могут приезжать на площадку со своими контейнерами, где для этого созданы отдельные условия размещения.Чтобы обустроить майнинг-отель, нужны: просторная площадка (на один контейнер с оборудованием для майнинга должно приходиться около 100 м2) и свободные электрические мощности – 0,7-1,2 МВт/час на 1 контейнер. Транспортная доступность и наличие высокоскоростного интернета – обязательные условия. Хорошо, если площадка будет располагаться в промзоне – из-за шума майнингового оборудования при работе до жилых кварталов должно быть не менее 500 метров. Нежелательно размещение по близости с предприятиями, распространяющими на территории пыль.Майнинг-отели сегодня есть по всей стране, но их немного, рассказал Николай Тамодин. Так, в Московской области их порядка 30 шт. Зачастую площадки далеки от совершенства – электричество используется «неофициально», т.е. попросту крадется, не осуществляется техническая поддержка, нет договора аренды земельного участка. Найти в столичном регионе подходящую для майнера с оборудованием на 20-250 кВт площадку почти нереально (соответствующую финансовым условиям, требованиям безопасности, правовой организации, транспортной доступности).