17 ноября 2021 СРЕДА
Новости
22:14 | 17 ноября
На всех музыкальных цифровых площадках вышел трек «НУЛИ» от SSORA
17:52 | 17 ноября
Николай Тамодин: кто может стать владельцем и клиентом майнинг-отелей
17:00 | 17 ноября
Онлайн-концерт в честь Дня работника транспорта и 150-летия ПривЖД покажут на региональных телеканалах 19 ноября
16:08 | 17 ноября
Бумажный сертификат с QR-кодом можно получить в центрах «Мои Документы»
15:22 | 17 ноября
В финал конкурса «Ремесленник года 2021» вышли 85 мастеров
14:38 | 17 ноября
В зимний период в Саратовской области туристов примут почти восемьсот объектов туризма и отдыха
13:48 | 17 ноября
В отношении ПАО «Т Плюс» и ООО УК «Быт-Сервис» будут составлены протоколы об административном правонарушении
12:55 | 17 ноября
Более 1,1 тысячи женихов и невест региона старше 55 лет вступили в брак в этом году
12:00 | 17 ноября
Елена Тучина рассказала о взаимодействии коронавируса и иммунитета в своём инстаграм-аккаунте
11:18 | 17 ноября
Кристина Шаяхметова и Андрей Живаев выиграли золото на чемпионате мира по плаванию
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Бумажный сертификат с QR-кодом можно получить в центрах «Мои Документы»

Новости


В центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» Саратовской области приступили к печати сертификатов с QR-кодом о профилактических прививках против COVID-19 и перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией.

Этот сервис актуален для тех, кто не зарегистрирован на портале Госуслуг, а также у кого нет возможности сохранить QR-код в телефоне или распечатать сертификат самостоятельно.

Чтобы получить распечатанный сертификат при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также, при наличии, СНИЛС и полис ОМС. Если нужен экземпляр сертификата на английском языке, то гражданину необходимо при себе иметь загранпаспорт. Также сертификат может получить законный или уполномоченный представитель - для этого нужно иметь документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя.

Если в момент получения услуги информация о сертификате вакцинированного или данные о перенесенном заболевании COVID-19 будет отсутствовать, то распечатать сертификат не удастся. В этом случае, гражданину необходимо направить обращение в орган здравоохранения любым доступным способом.

Обращаем внимание, что печать сертификатов в центрах «Мои Документы» осуществляется бесплатно.

«Ранее мы предоставляли возможность самостоятельно распечатать сертификаты из своего личного кабинета. В последний месяц число обращений по данному вопросу увеличилось в 3 раза. Теперь у сотрудников центров появилась возможность формировать и распечатывать сертификаты заявителям и даже в том случае, если они не зарегистрированы на портале Госуслуг. Только за несколько часов услугу уже получили порядка 100 человек», – пояснил директор сети центров «Мои Документы» области Михаил Бранов.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код