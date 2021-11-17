Бумажный сертификат с QR-кодом можно получить в центрах «Мои Документы»

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Этот сервис актуален для тех, кто не зарегистрирован на портале Госуслуг, а также у кого нет возможности сохранить QR-код в телефоне или распечатать сертификат самостоятельно.Чтобы получить распечатанный сертификат при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также, при наличии, СНИЛС и полис ОМС. Если нужен экземпляр сертификата на английском языке, то гражданину необходимо при себе иметь загранпаспорт. Также сертификат может получить законный или уполномоченный представитель - для этого нужно иметь документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя.Если в момент получения услуги информация о сертификате вакцинированного или данные о перенесенном заболевании COVID-19 будет отсутствовать, то распечатать сертификат не удастся. В этом случае, гражданину необходимо направить обращение в орган здравоохранения любым доступным способом.Обращаем внимание, что печать сертификатов в центрах «Мои Документы» осуществляется бесплатно.«Ранее мы предоставляли возможность самостоятельно распечатать сертификаты из своего личного кабинета. В последний месяц число обращений по данному вопросу увеличилось в 3 раза. Теперь у сотрудников центров появилась возможность формировать и распечатывать сертификаты заявителям и даже в том случае, если они не зарегистрированы на портале Госуслуг. Только за несколько часов услугу уже получили порядка 100 человек», – пояснил директор сети центров «Мои Документы» области Михаил Бранов.