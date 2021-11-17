В финал конкурса «Ремесленник года 2021» вышли 85 мастеров

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Конкурс проводится Палатой ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».В состав жюри конкурса вошли искусствоведы, руководители музея им. Радищева и этнографического музея, эксперты регионального комитета по туризму, художественного училища им. Боголюбова, Исторического парка «Россия - моя история», государственной консерватории им. Собинова и мастера-победители предыдущих конкурсов «Ремесленник года».До 26 ноября конкурсанты представят жюри оригиналы работ (первый этап оценки эксперты проводили дистанционно по предоставленным фото изделий). Итоговое заседание конкурсной комиссии пройдет в последнюю неделю ноября.