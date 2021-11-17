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В зимний период в Саратовской области туристов примут почти восемьсот объектов туризма и отдыха

Новости


Планируется, что работать с отдыхающими и туристами в зимний период в области будет почти 800 объектов туризма и отдыха.

Это туроператоры, туристические агентства, горнолыжные объекты, санатории, турбазы, охотхозяйства и др. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

Она отметила, что, хотя пандемия и внесла коррективы в работу отрасли, зимний отдых в регионе будет реализован по возможности максимально полно и в соответствии с действующими эпидемиологическими правилами.

Виктория Бородянская отметила, что самыми востребованными традиционно будут горнолыжные объекты. Планируется работа всех шести объектов - «Хвалынь» и «Хвалынский» в Хвалынске, «Роща» и «Вишнёвая гора» в Саратове, «Горная долина» в Вольске и «Эдельвейс» в Балаково.

Также гостей будет принимать 51 турбаза со всем спектром зимних услуг – бани и сауны, прокат инвентаря, рыбалка и пр. Более 4 тысяч отдыхающих смогут посетить 20 санаториев. Остаётся спрос на рыбалку и охоту. В рамках самостоятельного отдыха жители и гости региона, если конечно же эпидемиологическая обстановка позволит, смогут посетить водяную мельницу села Лох, питомник с хасками, конные клубы и лимонарий.

Виктория Бородянская напомнила о соблюдении масочного режима и социального дистанцирования, а также о наличии QR-кодов (или медотвод), которые необходимы в зимнее время для посещения гостиниц, санаториев, турбаз, музеев, театров, выставок и иных объектов.