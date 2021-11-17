В отношении ПАО «Т Плюс» и ООО УК «Быт-Сервис» будут составлены протоколы об административном правонарушении

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Так, проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Штурман» по адресам: ул. им. Попова А.С., д. 3, 5, ул. им. Космодемьянской З.А., д. 3, 7, ул. Щорса, д. 13, ул. Спартака, д. 10, ул. Бережная, д. 14, ул. Гвардейская, д. 2. По итогам выявлена неуборка дворовых территорий указанных домов. Управляющей компании выдано предписание об устранении нарушений. Также ООО «Штурман» будет привлечено к административной ответственности за нарушение лицензионных требований.В отношении ООО «ДУК» также проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что ранее выданное предписание не исполнено, работы по ремонту кровли в доме № 21 по ул. Соколовогорской не проведены. Управляющая компания снова будет привлечена к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Также ООО «ДУК» выдано новое предписание.Проведена проверка исполнения предписания в отношении ЖСК № 5 «Центр» по адресу: ул. им. Вавилова Н.И., д. 15/17, которая установила: выполнен ремонт кровли, однако работы по ремонту подъезда не проведены. ЖСК № 5 «Центр» будет привлечен к административной ответственности. Жилищно-строительному кооперативу выдано новое предписание.Также, проведены 2 внеплановые выездные проверки исполнения предписаний в отношении ООО «Штурман» и ООО «Жилстандартсервис» по адресам: ул. Московская, д. 51 и ул. им. Посадского И.Н., д. 320. Предписания исполнены, проведены работы по устранению течи внутридомовых коммуникаций, установке урн у подъездов, уборке подъездов.В связи с неявкой представителей не состоялась внеплановая выездная проверка исполнения предписания в отношении ПАО «Т Плюс» по адресам: ул. Вологодская, д. 17, ул. Верхоянская, д. 4, ул. Верхоянская, д. 6, в части отсутствия нормативных параметров горячего водоснабжения.Также в связи с неявкой представителей не состоялась внеплановая выездная проверка в отношении ООО УК «Быт-Сервис» по адресу: пос. Юриш, Новая 9-ая линия, д. 14, в части ненадлежащего содержания системы водоотведения.В отношении ПАО «Т Плюс» и ООО УК «Быт-Сервис» будут составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.4.1 КоАП РФ.Кроме того, за уклонение от проверки, повлекшее невозможность ее проведения, в отношении ООО «КВС» составлен протокол об административном правонарушении.