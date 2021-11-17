Елена Тучина рассказала о взаимодействии коронавируса и иммунитета в своём инстаграм-аккаунте

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На двух часовых лекциях любой желающий мог в реальном времени задать Елене Святославне уточняющий вопрос в комментариях. Трансляции прошли с использованием новой функции инстаграм: демонстрация картинок на экране во время прямого эфира.За время эфиров ученый объяснила, как работает и реагирует на любой вирус (не только на коронавирус) иммунная система, какими защитными средствами она обладает.Подробно было рассказано о том, как действует прививка и какие преимущества она даёт человеку перед вирусом. Немало было сказано на тему разного течения коронавирусной инфекции, были затронуты вопросы, касающиеся людей с разной чувствительностью к вирусу, в зависимости от состояния здоровья, возраста и пола. Два эфира ученого уже успело просмотреть более 1000 человек, сообщает сайт СГУ.