Кристина Шаяхметова и Андрей Живаев выиграли золото на чемпионате мира по плаванию
Вчера, 16 ноября, на проходящем в г. Гливице (Польша) чемпионате мира по плаванию (спорт глухих) в эстафете среди женщин 4×50 м комплекс в составе сборной команды России спортсменка Саратовского областного центра спортивной подготовки, занимающаяся в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда Губернии», заслуженный мастер спорта России Кристина Шаяхметова завоевала золотую медаль, установив новый рекорд мира.
Подготовил спортсменку тренер по плаванию Игорь Аширов.
Спортсмен областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» Андрей Живаев завоевал золотую медаль на 200 метров вольный стиль и серебряную медаль баттерфляй 50 м.
Тренируется спортсмен под руководством заслуженного тренера России Галины Филиповой.
Соревнования продолжаются.
Сообщает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.