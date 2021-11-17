17 ноября 2021 СРЕДА
Новости
22:14 | 17 ноября
На всех музыкальных цифровых площадках вышел трек «НУЛИ» от SSORA
17:52 | 17 ноября
Николай Тамодин: кто может стать владельцем и клиентом майнинг-отелей
17:00 | 17 ноября
Онлайн-концерт в честь Дня работника транспорта и 150-летия ПривЖД покажут на региональных телеканалах 19 ноября
16:08 | 17 ноября
Бумажный сертификат с QR-кодом можно получить в центрах «Мои Документы»
15:22 | 17 ноября
В финал конкурса «Ремесленник года 2021» вышли 85 мастеров
14:38 | 17 ноября
В зимний период в Саратовской области туристов примут почти восемьсот объектов туризма и отдыха
13:48 | 17 ноября
В отношении ПАО «Т Плюс» и ООО УК «Быт-Сервис» будут составлены протоколы об административном правонарушении
12:55 | 17 ноября
Более 1,1 тысячи женихов и невест региона старше 55 лет вступили в брак в этом году
12:00 | 17 ноября
Елена Тучина рассказала о взаимодействии коронавируса и иммунитета в своём инстаграм-аккаунте
11:18 | 17 ноября
Кристина Шаяхметова и Андрей Живаев выиграли золото на чемпионате мира по плаванию
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Кинопрограмма «Новогодняя сказка или как вернуть Новый год» ждет саратовцев в кинозале "На Рижской"

Новости
Кинопрограмма «Новогодняя сказка или как вернуть Новый год» ждет саратовцев в кинозале "На Рижской"

С 20 по 30 декабря 2021 года уютный кинозал «На Рижской» превратится в место встречи юных зрителей с главным волшебником страны – Дедом Морозом!

Всех участников театрализованной интерактивной программы «Новогодняя сказка или как вернуть Новый год» ждут увлекательные киноприключения, музыкальные флешмобы, челленджи, загадки и многое другое. Ребятам вместе со Снегурочкой предстоит «спасать» новогодний праздник вместе с популярными киногероями!

Интересные «испытания», музыкальное сопровождение, «волшебные силы» героев мультфильмов помогут Снегурочке и Деду Морозу сделать Новый год для ребят самым ярким и незабываемым праздником!

Продолжительность мероприятия – 30 минут. После представления зрителей ожидает сюрприз — просмотр анимационного фильма.

Помимо этого, у ребят будет возможность сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой в необычной кинообстановке, а также получить фотографию на память.

Всю дополнительную информацию об участии в представлении можно получить по телефонам: (8452) 62-31-98, 62-02-10, 62-02-11.



ВНИМАНИЮ ЗРИТЕЛЕЙ!

Саратовский областной методический киновидеоцентр соблюдает все необходимые меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором.

Рассадка зрителей осуществляется с соблюдением норм социальной дистанции (заполняемость зала – 50%), проводится санитарная обработка помещений, проветривание кинозала – каждые 2 часа. Зрители без масок в кинозал не допускаются.

Всем зрителям и сопровождающим несовершеннолетних лицам старше 18 лет при посещении кинозала «На Рижской» необходимо иметь при себе:

либо QR-код о вакцинации от COVID-2019 (вторым компонентом или однокомпонентной вакциной), полученный на сайте gosuslugi.ru;
либо QR-код о болезни COVID-2019, полученный на сайте gosuslugi.ru, если с момента выздоровления прошло не более 6 месяцев;
либо справку о наличии медотвода от вакцинации от COVID-2019.
Во всех перечисленных случаях обязательно наличие документа, подтверждающего личность. Данные требования предусмотрены пунктом 1.4. Постановления Правительства Саратовской области от 5 ноября 2021 года № 949-П.

Зрители младше 18 лет допускаются в кинозал без ограничений!