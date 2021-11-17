Кинопрограмма «Новогодняя сказка или как вернуть Новый год» ждет саратовцев в кинозале "На Рижской"

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Всех участников театрализованной интерактивной программы «Новогодняя сказка или как вернуть Новый год» ждут увлекательные киноприключения, музыкальные флешмобы, челленджи, загадки и многое другое. Ребятам вместе со Снегурочкой предстоит «спасать» новогодний праздник вместе с популярными киногероями!Интересные «испытания», музыкальное сопровождение, «волшебные силы» героев мультфильмов помогут Снегурочке и Деду Морозу сделать Новый год для ребят самым ярким и незабываемым праздником!Продолжительность мероприятия – 30 минут. После представления зрителей ожидает сюрприз — просмотр анимационного фильма.Помимо этого, у ребят будет возможность сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой в необычной кинообстановке, а также получить фотографию на память.Всю дополнительную информацию об участии в представлении можно получить по телефонам: (8452) 62-31-98, 62-02-10, 62-02-11.ВНИМАНИЮ ЗРИТЕЛЕЙ!Саратовский областной методический киновидеоцентр соблюдает все необходимые меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором.Рассадка зрителей осуществляется с соблюдением норм социальной дистанции (заполняемость зала – 50%), проводится санитарная обработка помещений, проветривание кинозала – каждые 2 часа. Зрители без масок в кинозал не допускаются.Всем зрителям и сопровождающим несовершеннолетних лицам старше 18 лет при посещении кинозала «На Рижской» необходимо иметь при себе:либо QR-код о вакцинации от COVID-2019 (вторым компонентом или однокомпонентной вакциной), полученный на сайте gosuslugi.ru;либо QR-код о болезни COVID-2019, полученный на сайте gosuslugi.ru, если с момента выздоровления прошло не более 6 месяцев;либо справку о наличии медотвода от вакцинации от COVID-2019.Во всех перечисленных случаях обязательно наличие документа, подтверждающего личность. Данные требования предусмотрены пунктом 1.4. Постановления Правительства Саратовской области от 5 ноября 2021 года № 949-П.Зрители младше 18 лет допускаются в кинозал без ограничений!