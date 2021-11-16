Подписано соглашение о взаимодействии между ОАО «РЖД» и «Российским экологическим обществом»

просмотров: 72

В связи с действующим ограничением на проведение массовых мероприятий встреча была организована в онлайн-формате.В ходе мероприятия было подписано соглашение о взаимодействии между ОАО «РЖД» и Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество». Подписи под документом поставили начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и руководитель Саратовского регионального отделения общественной организации Юрий Бажуткин.– Соглашение определяет основные направления сотрудничества Сторон в сфере природопользования и охраны окружающей среды, экологического просвещения, проведения общественного экологического контроля на объектах железнодорожного транспорта полигона Приволжской железной дороги, – сообщил Сергей Альмеев.В ходе мероприятия подводились итоги работы магистрали с начала 2021 года, обсуждались вопросы реализации инвестиционной программы и экологической стратегии ОАО «РЖД» на полигоне Приволжской железной дороги. Кроме того, участники мероприятия говорили о перспективе запуска проекта «Городская электричка» в Астрахани и Саратове, а также о развитии экологического туризма в регионах.В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией была затронута тема профилактики инфекционных заболеваний и вакцинации железнодорожников. Согласно озвученной информации, в настоящее время привиты более 21 тыс. сотрудников полигона дороги, что соответствует 74,6% от общего количества работников. При этом среди железнодорожников, обеспечивающих производственный процесс, доля привитых составляет 80%. С прошлого месяца на ПривЖД началась ревакцинация сотрудников от COVID-19.– На Приволжской дороге соблюдаются все антиковидные требования, установленные нормативными документами ОАО «РЖД» и Роспотребнадзора. Более 3,8 тыс. сотрудников переведены на удаленный режим работы. Для проведения совещаний используется исключительно видеоконференцсвязь и телефония. Ограничены массовые мероприятия и командировки работников. Данные меры позволяют нам с высокой эффективностью осуществлять стоящие перед транспортной отраслью задачи, – подытожил Сергей Альмеев.