Директора областных театров и музеев, работники учреждений культуры активно продвигают "Пушкинскую карту"

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Проект работает третий месяц и за это время по "Пушкинской карте" было приобретено более 8 тысяч билетов на различные мероприятия.Директора областных театров и музеев, работники учреждений культуры активно продвигают этот проект. Информационные видеоролики, брендированный контент, лекции в образовательных учреждениях - все это активно способствует популяризации «Пушкинской карты». Для учащихся ДШИ, студентов консерватории, Боголюбовского училища и областного колледжа искусств проводятся классные часы и лекции, в ходе которых потенциальные обладатели «Пушкинской карты» узнают подробности её получения и правила пользования.В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А.Руслановой состоялась коммуникационная кампания по продвижению "Пушкинской карты".На встречу с заместителем директора Саратовского театра драмы им. Слонова» Ладой Бариновой пришли участники творческих коллективов Центра.Молодые люди поделились опытом получения «Пушкинской карты» и впечатлениями её использования. Лада Николаевна Баринова представила репертуарный план Саратовского театра драмы на 2021год. Участники активно обсуждали возможности и перспективы «Пушкинской карты», высказывали свои мнения и замечания, которые позволяют успешнее реализовать проект.В Саратовском художественном училище состоялась очередная презентация Пушкинской карты. На этот раз гостем училища стала заведующая научно-просветительским отделом Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева Татьяна Борисовна Царева. Студенты с интересом слушали про навигацию по сайту музея и возможностях посещения мероприятий с помощью "Пушкинской карты". Многие из ребят уже воспользовались информацией и с пользой провели выходные дни.