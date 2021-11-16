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Директора областных театров и музеев, работники учреждений культуры активно продвигают "Пушкинскую карту"
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Директора областных театров и музеев, работники учреждений культуры активно продвигают "Пушкинскую карту"

Новости


Благодаря проекту "Пушкинская карта" студенты саратовских колледжей продолжают приобщаться к культурному наследию за счет государственных средств.

Проект работает третий месяц и за это время по "Пушкинской карте" было приобретено более 8 тысяч билетов на различные мероприятия.

Директора областных театров и музеев, работники учреждений культуры активно продвигают этот проект. Информационные видеоролики, брендированный контент, лекции в образовательных учреждениях - все это активно способствует популяризации «Пушкинской карты». Для учащихся ДШИ, студентов консерватории, Боголюбовского училища и областного колледжа искусств проводятся классные часы и лекции, в ходе которых потенциальные обладатели «Пушкинской карты» узнают подробности её получения и правила пользования.
В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А.Руслановой состоялась коммуникационная кампания по продвижению "Пушкинской карты".

На встречу с заместителем директора Саратовского театра драмы им. Слонова» Ладой Бариновой пришли участники творческих коллективов Центра.
Молодые люди поделились опытом получения «Пушкинской карты» и впечатлениями её использования. Лада Николаевна Баринова представила репертуарный план Саратовского театра драмы на 2021год. Участники активно обсуждали возможности и перспективы «Пушкинской карты», высказывали свои мнения и замечания, которые позволяют успешнее реализовать проект.

В Саратовском художественном училище состоялась очередная презентация Пушкинской карты. На этот раз гостем училища стала заведующая научно-просветительским отделом Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева Татьяна Борисовна Царева. Студенты с интересом слушали про навигацию по сайту музея и возможностях посещения мероприятий с помощью "Пушкинской карты". Многие из ребят уже воспользовались информацией и с пользой провели выходные дни.

- В Саратовской области работа по эффективной реализации возможностей программы «Пушкинская карта» среди молодежи идет на высоком творческом уровне, с учетом нашей исторической самобытности и трендов сегодняшнего дня, - прокомментировала и.о. министра культуры Татьяна Астафьева. - Региональная афиша "Пушкинской карты" ежедневно наполняется событиями. В настоящее время к программе подключились 30 учреждений культуры, для посещений доступно более 400 событий. Министерство культуры занимается размещением наружной рекламы «Пушкинской карты» на фасадах и рекламных площадях учреждений культуры. Работники театров и музеев организуют для школьников и студентов встречи с популярными деятелями культуры и представителями ведущих учреждений культуры. Общение проходит с соблюдением необходимых мер безопасности.
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