Ежедневная санобработка ведётся во всех пригородных поездах ПривЖД

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Для защиты здоровья пассажиров вагоны пригородных поездов перед каждым рейсом проходят обязательную санитарно-гигиеническую обработку с применением дезинфицирующих средств. Обработке подвергаются тамбуры, санузлы, межвагонные пространства и салоны.Особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: дверям, ручкам, поручням, поверхностям сидений, багажным полкам. Аналогичная обработка проводится и в зданиях вокзалов, а также на посадочных платформах и перронах.В ходе ежедневного технического обслуживания пригородных электропоездов проводится дезинфекция воздуха облучателями-рециркуляторами. Кроме того, 10 новых электропоездов серии ЭП3Д, курсирующих в Саратовской и Волгоградской областях, оснащены системами обеззараживания воздуха, работающими в постоянном режиме.На стендах в пригородных поездах и залах ожидания размещены памятки с информацией о мерах, направленных на профилактику коронавирусной инфекции.Все работники, связанные с обслуживанием пассажиров, снабжены антисептиками, перчатками и масками. Кроме того, сотрудники проходят процедуру бесконтактного измерения температуры перед выходом в каждую смену.***Напомним, для минимизации социальных контактов приобрести билеты для проезда в пригородных поездах пассажиры могут дистанционно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» (для смартфонов на Android и iOS). С помощью приложения можно приобрести полные, детские билеты, билеты для провоза животных, багажа, велосипедов и бытовой техники. Дополнительных сборов и комиссий за оформление билетов через мобильное приложение нет. Также пассажиры могут приобретать проездные документы, оплатив их банковской картой, как в пригородной кассе, так и в составе пригородного поезда.