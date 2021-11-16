Стартовал открытый городской конкурс-фестиваль детского творчества «Семицветик»

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Конкурс проходит в 3 номинациях:– «Мой взгляд: цвет и техника» (изобразительное искусство)– «Красота в моих руках» (декоративно–прикладное творчество)– «Семицветье творчества» (сценические формы)Заявка и ссылка на конкурсное видео или фото принимаются до1 декабря.Более подробную информацию можно найти в Положении о конкурсе на сайте комитета по образованию.