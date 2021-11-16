Стартовал открытый городской конкурс-фестиваль детского творчества «Семицветик»
Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова приглашает принять участие в городском открытом конкурсе–фестивале детского творчества «Семицветик» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возраст участников: от 7 до 17 лет.
Конкурс проходит в 3 номинациях:
– «Мой взгляд: цвет и техника» (изобразительное искусство)
– «Красота в моих руках» (декоративно–прикладное творчество)
– «Семицветье творчества» (сценические формы)
Заявка и ссылка на конкурсное видео или фото принимаются до
1 декабря.
Более подробную информацию можно найти в Положении о конкурсе на сайте комитета по образованию.