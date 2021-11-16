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ДК "Россия" объявил творческий онлайн – конкурс многодетных семей «Большая семья — гордость России"

Новости


17 ноября стартует открытый творческий онлайн – конкурс многодетных семей «Большая семья — гордость России».

К участию в Конкурсе приглашаются многодетные семьи, воспитывающие или воспитавшие 3-х и более детей, в том числе опекунские и приемные, проживающие на территории Российской Федерации, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, духовном, физическом, творческом развитии детей, ведущие здоровый образ жизни, имеющие активную жизненную позицию и нравственные устои.

Конкурс проводится с 17 ноября по 21 декабря 2021 года по следующим этапам:

- прием заявок и конкурсных работ – с 17 ноября по 08 декабря 2021 года;
- оценка жюри конкурсных работ – с 09 декабря по 20 декабря 2021 года;
- публикация итогов Конкурса – 21 декабря 2021 года.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

- «Мы — большая семья» — конкурс презентаций;
- «Счастливы вместе» — конкурс семейных фотографий;
- «Семья – любви великой царство!» — конкурс детских рисунков о большой семье, родителях, любви и верности;
- «Семья – вселенная любви!» — конкурс стихов, в т. ч. авторских о большой семье, родителях, любви и верности;
- «Музыка нас связала» — конкурс семейных инструментальных ансамблей;
- «Моя поющая семья» конкурс семейных вокальных ансамблей;
- «Танцуют все!» — конкурс семейных танцевальных ансамблей;
- «Семейный оберег» — конкурс работ декоративно-прикладному творчеству.

Участником Конкурса — многодетной семьей могут быть представлены конкурсные работы в количестве одной в каждой из номинаций.

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку, заявление на обработку персональных данных, файлы конкурсных работ.

Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются в период с 17 ноября по 08 декабря 2021 года на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»:konkurs.dkrossiya@gmail.com, телефон для справок: 8 (8452) 63-15-37. В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Конкурс «Большая семья – гордость России», фамилия семьи.
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