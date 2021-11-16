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Новое кафе открылось в международном аэропорту "Гагарин"

Новости


В международном аэропорту «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») в "стерильной" зоне внутренних воздушных линий открылся винный бар PECHE от французской кондитерской Peche Mignon.

Кафе-бар открыт круглосуточно. В меню, помимо различных вин, представлен широкий ассортимент разнообразных закусок и десертов и, конечно же, ароматный кофе. Бар находится на втором этаже пассажирского терминала возле окон с видом на перрон и взлетно-посадочную полосу.

Для комфортного пребывания пассажиров в аэропорту «Гагарин» ведется постоянная работа над увеличением количества и повышением качества предоставляемых услуг. На сегодняшний день в аэропорту работают магазины сувениров, деликатесов, парфюмерии, детских игрушек и подарков, а также кафе, ресторан, вендинговые аппараты и банкоматы.

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