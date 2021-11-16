Новое кафе открылось в международном аэропорту "Гагарин"

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Кафе-бар открыт круглосуточно. В меню, помимо различных вин, представлен широкий ассортимент разнообразных закусок и десертов и, конечно же, ароматный кофе. Бар находится на втором этаже пассажирского терминала возле окон с видом на перрон и взлетно-посадочную полосу.Для комфортного пребывания пассажиров в аэропорту «Гагарин» ведется постоянная работа над увеличением количества и повышением качества предоставляемых услуг. На сегодняшний день в аэропорту работают магазины сувениров, деликатесов, парфюмерии, детских игрушек и подарков, а также кафе, ресторан, вендинговые аппараты и банкоматы.