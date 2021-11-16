Навигация для маломерных судов в Саратовской области закрывается 25 ноября

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Начиная с указанной даты, владельцам баз-стоянок маломерных судов запрещено выпускать суда на акваторию.Для самих владельцев маломерных судов, особенно надувных лодок, закрытие навигации должно стать определенной «красной чертой» - эксплуатация маломерных судов после закрытия навигации сопряжена со смертельным риском.В соответствии со ст. 1.4 Закона Саратовской области «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области», несоблюдение судоводителем, управляющим маломерным судном, ограничений пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, установленных органами государственной власти области, влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.Начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин отметил: «Ежегодно в Правительство области поступают обращения с просьбой разрешить эксплуатацию маломерных судов для организаций, имеющих какие-либо объекты на волжских островах, для перевозки персонала, смены охраны многочисленных лодочных баз и т.п.Нет необходимости объяснять, что единственный приоритет в этом вопросе - безопасность людей! Тут не может быть никаких исключений. Руководителям этих организаций можно посоветовать учитывать климатические реалии в своей деятельности. Рекомендовать им приобретение амфибийного транспорта, имеющего сертификат для эксплуатации на водной и ледяной поверхности, либо заключить соответствующие договоры с владельцами подобных амфибий, владельцами судов на воздушной подушке».